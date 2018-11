Giovedì 29 novembre 2018: stasera in Tv L’allieva 2, Captain America: Civil War, Biancaneve e il cacciatore e Changeling

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 29 novembre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Molti i film in onda stasera, di seguito potrete trovare trame e trailer, in tal modo potrete decidere in anticipo cosa guardare. Naturalmente, la programmazione potrebbe subire alcuni cambiamenti, ma questo noi non possiamo saperlo con largo anticipo. Su Rai 2 va in onda Pechino Express, le 8 coppie dell’adventure-game di Rai Due sono pronte. Quest’anno le mete previste sono il Marocco, la Tanzania e la Repubblica Sudafricana, sempre sotto lo sguardo di Costantino della Gherardesca. Stasera in TV, giovedì 29 novembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata Rai 1 21:25 – L’allieva 2 – Omega come omicidio – Corsa cieca

23:30 – Porta a Porta Rai 2 21:20 – Captain America: Civil War

23:45 – Stracult Live Show Rai 3 21:15 – La TV delle ragazze

00:00 – TG3 Linea notte Rete 4 21:25 – W l’Italia

00:34 – L’insegnante balla con tutta la classe Canale 5 21:20 – Biancaneve e il cacciatore

23:50 – Hype Italia 1 21:25 – Mai dire talk

00:15 – Mai Dire Grande Fratello Vip La 7 21:15 – Piazzapulita

01:00 – Otto e Mezzo Tv 8 21:00 – UEFA Europa League Apollon – Lazio Live

23:00 – UEFA Europa League Postpartita Live Cielo 21:15 – Ip Man 2

23:15 – Amore e sesso in Cina Iris 21:00 – Changeling

00:06 – I ponti di Madison County Stasera in TV, giovedì 29 novembre: trame e curiosità dei film in onda stasera Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web. Captain America: Civil War (Rai 2): Steve Rogers e gli Avengers sono costretti ad affrontare i danni collaterali causati dalla loro lotta per proteggere il mondo. Dopo che la citta’ di Laos, in Nigeria, viene colpita dall’ennesimo incidente internazionale che vede coinvolti gli Avengers, le pressioni politiche chiedono a gran voce un sistema di responsabilita’ e un consiglio d’amministrazione che decida quando richiedere l’intervento del team… Changeling (Iris) 1928, una centralinista di Los Angeles torna a casa e scopre che suo figlio di nove anni è sparito. Mesi dopo la polizia le riporta un ragazzino che dicono essere suo figlio, ma la donna non lo riconosce e cerca di far riprendere le ricerche. NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News.

Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews Ip Man 2 (Cielo): Sfuggito alla colonizzazione giapponese Ip Man si stabilisce con la sua famiglia nella Hong Kong governata dagli Inglesi. Ip cerca di aprire una scuola di arti marziali ma un boss locale gli nega il permesso. Biancaneve e il cacciatore (Canale 5): Cresciuta dopo la morte del padre dalla crudele matrigna, la principessa Biancaneve e’ stata costretta a vivere nell’umiliazione e nel disprezzo, rinunciando anche al suo amore per un principe suo coetaneo. Quando, poi, uno specchio magico rivela alla crudele regina di essere stata superata in bellezza dalla giovane figliastra, il cacciatore Eric sara’ incaricato di uccidere la ragazza ma…