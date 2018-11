Tottenham-Inter, la gaffe di Di Gennaro durante l’intervallo: “E’ una squadraccia” – VIDEO

L’Inter perde a Londra contro il Tottenham e complica il tragitto verso gli Ottavi di Finale di Champions League: nell’ultima garà dovrà necessariamente vincere contro il PSV e sperare che gli ‘Spurs’ non battano il Barcellona al Camp Nou. Una impresa non impossibile ma sicuramente complicata, con l’Inter che può rimpiangere la gestione del match: troppo attendista, s’è limitata a controllare gli inglesi, subendo la rete in occasione dell’unica sbavatura difensiva.

Il risultato giusto della partita, con ogni probabilità, sarebbe stato uno 0-0, considerando le poche occasioni per entrambe le compagini e il sostanziale equilibrio dell’incontro, ma quando il match rimane in bilico fino a poco dalla fine, è possibile che giunga la beffa, come in questo caso.

A beffare i nerazzurri è stato Eriksen, tenuto fuori da Pochettino e mandato in campo per punire l’undici di Spalletti, colpevole di aver adottato una tattica troppo attendista (nonostante le parole della vigilia del tecnico toscano, che avrebbe voluto vedere a Wembley una Inter aggressiva).

Ma non solo Eriksen: a beffare l’Inter ci ha pensato anche l’opinionista della Rai Antonio Di Gennaro.

L’ex seconda voce di Sky Sport e Mediaset Premium s’è lasciato andare – in un fuori onda tra il primo e il secondo tempo – ad un commento che gli spettatori hanno attribuito all’Inter: “Una squadraccia”

L’ex calciatore dalla fulgida carriera (ha indossato le maglie di Fiorentina, Perugia, Verona – con cui ha vinto il suo unico titolo, lo storico scudetto del 1984 – Bari e Barletta) pare in effetti sparare a zero su qualcosa.

I tifosi hanno sentenziato si trattasse dell’Inter.

Ciò che è certo è che, se già in assoluto i fuori onda risultano al quanto imbarazzanti, questo nello specifico rappresenta una vera e propria caduta di stile.

Ancor più grave, se si parla della Tv di Stato.