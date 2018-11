Youtuber trova tracce di una città sommersa, si tratta di Atlantide? – VIDEO

Youtuber trova tracce di una città sommersa, si tratta di Atlantide?

Da quando Platone ha parlato nei suoi scritti dell’antica civiltà di Atlantide, una società avanzata tecnologicamente e politicamente distrutta da un cataclisma naturale, gli studiosi ed i curiosi hanno cercato di capire di che popolazione si trattasse e soprattutto se fosse possibile riportare alla luce alcune delle rovine dell’isola perduta. Le ricerche fino ad ora sono state infruttuose tanto da far propendere per due soluzioni plausibili: la prima che la società a cui faceva riferimento Platone fosse quella di Micene (Creta), la seconda che Atlantide fosse in realtà un’elaborata metafora per rappresentare un tipo di società ideale, un prospetto di come avrebbe voluto che la Grecia si evolvesse.

Eppure sino ai giorni nostri c’è chi predilige credere che ci sia una città sommersa con meraviglie da scoprire: a settembre un illustre studioso ha ipotizzato che Atlantide possa trovarsi sommersa nel mezzo dell’Oceano Atlantico (si narra che l’isola si trovasse oltre le colonne d’Ercole, ovvero oltre lo stretto di Gibilterra), il mese successivo un altro che in realtà si trovi nel mezzo del deserto del Sahara. Nessuna di queste teorie è supportata da una tesi scientifica, ma solo e soltanto da prove indiziarie e supposizioni.

Lo youtuber e le tracce di una città sommersa, finalmente trovata Atlantide?

In questi ultimi giorni un video postato sul proprio canale Youtube dall’amante delle cospirazioni MrMBB333, sta stuzzicando la fantasia degli utenti. Nel video l’autore mostra le tracce di quella che sembra una città sommersa a largo di Long Beach (Los Angeles). La prova che si tratti di una città, secondo lo youtuber, sarebbe fornita da una specie di delimitazione che potrebbe ricordare le mura protettive delle città antiche, inoltre le distanze tra un punto all’altro delle presunte mura sono geometricamente perfette. A dire il vero, MrMBB333 non parla mai di Atlantide, suppone piuttosto che si tratti di una base militare, voi cosa ne pensate?