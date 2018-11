Auto in panne sull’A1, 30enne scende e viene travolto: la madre ferita nel tentativo di salvarlo

30enne scende dall’auto in A1 e viene travolto

Tragedia sull’A1 ieri sera attorno alle 22: a Roma, dopo che un’auto è rimasta in panne, un 30enne è stato travolto ed ucciso da un tir. La madre è rimasta ferita nel tentativo di salvarlo.

Il fatto è avvenuto mentre la famiglia, di Roma, si trovava in auto sulla A1. Ad un certo punto l’auto è andata in panne ed ha accostato sulla corsia di emergenza. Il ragazzo, 30 anni e una disabilità psichica, è sceso all’improvviso attraversando la carreggiata.

In quel momento purtroppo sopraggiungeva un tir che non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. L’uomo è morto sul colpo: la madre, che coraggiosamente ha cercato di salvarlo lanciandosi in mezzo alla strada, è rimasta ferita.

La madre ha cercato di salvarlo

La tragedia è avvenuta fra i caselli di Valdarno e Arezzo, direzioneLa. Il padre è rimasto illeso. I genitori sono sotto choc, come anche il conducente del camion che si è visto arrivare nel mezzo della carreggiata il 30enne, e non ha potuto fare assolutamente nulla per evitare l’impatto.

Il figlio, secondo una prima ricostruzione, è sceso rapidamente dall’auto e non ha lasciato tempo ai genitori di reagire. La madre comunque si è lanciata in autostrada fra le vetture che sfrecciavano ma non è riuscita ad evitare la tragedia.