Carlo d’Inghilterra, lo sgarbo di William e Kate per il suo 70esimo: niente foto coi nipoti

Carlo d’Inghilterra, lo sgarbo “reale” di William e Kate per il 70esimo compleanno dell’erede al trono

I 70 anni del Principe Carlo sono stati festeggiati con grande solennità e sfarzo da parte di tutta la famiglia reale inglese. Trascorsi15 giorni esatti dal compleanno di colui che è stato definito l’erede al trono più vecchio che la storia ricordi, è emersa un’indiscrezione particolare.

A rivelare tutto ci ha pensato il podcast Royally Obsessed ed protagonisti di questa storia sarebbero niente poco di meno che William e Kate. Il figlio maggiore e la nuora di Carlo avrebbero compiuto un piccolo sgarbo rifiutandosi di accontentare una richiesta speciale del Principe ereditario.

Il compleanno di Carlo d’Inghilterra e lo sgarbo “reale” di William e Kate: la foto della discordia

Da qualche giorno, Kensington Palace è tenuto sotto stretta sorveglianza dai più irriducibili “gossippari”. Pare stia succedendo qualcosa, e si tratterebbe di qualcosa di molto grave visto che si parla di un allontanamento di Harry e Meghan da Palazzo (per dei presunti malumori intercorsi tra Meghan e Kate).

Grazie a Royally Obsessed è emerso un particolare che riguarderebbe i festeggiamenti per il 70esimo compleanno di Carlo d’Inghilterra. Com’è noto, in occasione dell’importante ricorrenza- e come accade per tutti gli eventi ufficiali della corona inglese- sono state scattate delle fotografie ufficiali che sono poi state mostrate su internet.

Tra queste foto ce ne sarebbe dovuta essere una che non ha mai visto la luce e che avrebbe dovuto ritrarre il Principe Carlo, unico adulto della scena, circondato soltanto dai suoi tre nipotini: i principini George, Charlotte e Louis.

Ma cosa sarebbe successo esattamente? William e Kate si sarebbero rifiutati di lasciare posare i loro tre figli in solitaria e avrebbero insistito per comparire anche loro nella fotografia. I motivi di questa presa di posizione non sono ben noti: forse, per logica, si è pensato che sarebbe stato più facile tenere d’occhio tre bambini grazie alla presenza dei genitori. Fatto sta che la cosa potrebbe aver causato una frattura in seno alla famiglia reale inglese.

Maria Mento