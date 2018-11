Deutsche Bank, perquisita la sede: indagine su mega-riciclaggio di denaro sporco. Il titolo crolla in borsa

Deutsche Bank, perquisita la sede: accusa riciclaggio

Guai in vista per la Deutsche Bank. Oltre 170 agenti ed inquirenti ieri hanno perquisito il quartier generale della banca tedesca a Francoforte. Anche altre sedi della Deutsche Bank a Eschborn e Gross-Umstad sono state oggetto della perquisizione. Le indagini riguardano un ipotetico riciclaggio di denaro connesso allo scandalo Panama Papers del 2013-2018.

Deutsche Bank avrebbe aiutato i clienti ad aprire dei conto off-shore e non avrebbe comunicato alle autorità dei casi sospetti di riciclaggio, che sarebbero stati operati attraverso le filiali della Deutsche Bank stessa. La contestazione ufficiale della procura alla banca è di “non avere segnalato i sospetti di riciclaggio nei confronti delle società offshore responsabili di frode fiscale” prima dei Panama Papers. E questo nonostante la banca fosse in possesso di “elementi sufficienti fin dall’inizio del rapporto tra la banca e questi clienti”.

Sott’occhio le carenze di controlli interni alla banca per prevenire il riciclaggio di denaro sporco. Solo l’anno scorso, la banca è stata sanzionata per 700 milioni di dollari per aver permesso il riciclaggio di denaro sporco fra Londra, New York e Mosca.

900 clienti della banca coi conti off-shore

La banca ha dato conferma, con un tweet, di essere sotto indagine, e si è detta intenzionata a collaborare con le autorità.

Secondo il quotidiano finanziario Frankfurter Allgemeine Zeitung, solo nel 2016 oltre 900 clienti della Deutsche Bank sarebbero stati assistiti da una società con sede nelle Isole Vergini, per un totale di affari per 312 milioni di euro.

In particolare i sospetti della Procura, secondo quanto gli inquirenti stessi hanno svelato in un comunicato, si concentrano su dipendenti di 50 e 46 anni.

Il titolo della Deutsche Bank ha sofferto ieri in borsa ed ha perso quasi il 5% del valore ma poi ha recuperato.