È morto Sandro Mayer, il giornalista ed ex direttore di “Gente” aveva 77 anni 

È morto Sandro Mayer, il giornalista aveva 77 anni

e

. Il giornalista, ricoverato al Fatebenefratelli di Roma,. Il giornalistascrittore, nato a Piacenza nel 1940 e laureato in scienze politiche, pere dal 2004 dirigeva alcune testate di Cairo Editore, fra cui

Sandro Mayer quindi aveva sempre lavorato nel mondo dell’editoria e del giornalismo. In passato aveva anche diretto delle riviste femminili molto famose, come Novella 2000, come Dolly, ed aveva anche diretto per un periodo Epoca.

Certamente era noto soprattutto per aver diretto per oltre 20 anni il settimanale Gente.

Noto anche per i programmi tv

Oltre a questo impegno, si era fatto conoscere al grande pubblico per aver partecipato come opinionista a Domenica In e al programma Buona Domenica, nonché al programma Ballando con le Stelle. Sandro Mayer aveva all’attivo anche dei lavori come autore e registra teatrale ed aveva scritto il musical ‘Il miracolo di Padre Pio’.

Mayer lascia una moglie, Daniela, ed una figlia, Isabella. “Addio, Sandro. Addio alla tua educazione, alla tua gentilezza, al tuo amore per il lavoro, a quel modo tutto #Mayer di sottolineare i sentimenti, alla tua leggerezza, anche alle “sorprese” per le quali ti prendevamo in giro. Mancherai a me e alla squadra”, scrive come dedica Ivan Zazzaroni, giornalista e giudice di Ballando con Le Stelle.