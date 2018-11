Natale in Casa Reale: ecco le bizzarre regole della Regina Elisabetta

La scelta dei regali è sempre un momento molto complicato, specie quando si tratta di fare un dono ad un parente del marito o della moglie che si conosce sommariamente. La scelta si complica ulteriormente se il destinatario del regalo è qualcuno che proviene da una famiglia nobiliare e non necessita di nulla che non abbia già. Conscia di questa posizione di favore nella società, la Regina Elisabetta II d’Inghilterra ha imposto tempo addietro che i regali di Natale in Casa Reale fossero dei doni scherzosi, ma soprattutto che non si trattasse mai di regali costosi.

Natale in Casa Reale: i doni irriverenti di Kate, Meghan e Harry

Durante il primo Natale con la Famiglia Reale, Lady D. venne tenuta all’oscuro dalle regole imposte dalla sovrana e si presento con maglioni e sciarpe di cashmere per tutti quanti. Immaginate la sorpresa della “Principessa del Popolo” quando in cambio del costoso maglione ricevette dalla principessa Anna dei rotoli di carta igienica. Dopo quella “gaffe”, la tradizione è sempre stata rispettata e le consorti dei figli di Diana, Kate e Meghan, sono delle grandi interpreti dello stile farsesco del dono, seconde solo al principe Harry.

Proprio Harry per un Natale ha regalato alla regale nonna una cuffia da doccia con scritto sopra “Ain’t Life a Bitch” (la vita non è una m***a. tradotto alla buona). A ripagare con la stessa moneta il principe è stata la moglie di William, Kate, che per un Natale ha regalato al cognato un kit per costruirsi una fidanzata. Non da meno l’ultima arrivata Meghan che alla prima partecipazione ha donato un barattolo di marmellata fatto in casa alla Regina e un cappello corredato da capelli rossi al futuro cognato William.