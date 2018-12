Pesce congelato riprende vita in acqua calda: il video ritorna virale

Pesce congelato riprende vita una volta immerso nell’acqua calda

Sta facendo sensazione sul web (dopo il rilancio da parte del ‘Daily Star’) un video filmato in Giappone (pubblicato per la prima volta nel 2016) in cui un pesce congelato riprende vita una volta immerso in acqua calda. Il video in questione ci mostra il processo di congelamento del pesce che, nel momento in cui viene congelato, sembra già privo di vita. L’operaio addetto al congelamento (o abbattimento) mostra come fare a conservare il pesce affinché le sue proprietà nutrienti rimangano invariate, quindi chiude il contenitore e la scena riparte quando procede allo scongelamento.

In questa fase il pesce viene preso dallo stesso contenitore in cui l’avevano lasciato. L’addetto allo scongelamento lo estrae da una matassa di ghiaccio (la temperatura segnata è di -2°), prende in mano il pesce completamente ghiacciato e lo passa ad un collega che lo immerge in una bacinella di acqua calda e continua a bagnarlo con un tubo. Ad un tratto il pesce da una scossa, sembrerebbe un riflesso nervoso ma qualche istante dopo comincia a sguazzare nell’acqua suscitando un moto di clamore nei presenti.

Pesce congelato riprende vita: video fake?

Dato il contenuto del video era facile immaginare che raggiungesse tante persone nel giro di poche ore, ma quello che si chiedono i visualizzatori è come sia possibile quello che hanno osservato. Tra i commenti molti sostengono che si tratti di un fake e che il pesce non fosse lo stesso di inizio video, ma c’è chi avanza un’ipotesi scientifica: pare che i pesci contengano delle proteine contro il congelamento che gli permettono di sopravvivere a condizioni ardue. Se la teoria fosse corretta il pesce in questione non sarebbe stato rianimato, ma semplicemente non sarebbe mai morto.