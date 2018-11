Terremoto di magnitudo 5.3 vicino all’Italia, poche ore prima un sisma M 4.2

Terremoto M 5.2, i primi dati sulla scossa

Mentre gli occhi di tutti sono puntati all’altro capo del mondo per le drammatiche conseguenze di un terremoto prossimo al settimo grado Richter, arriva la conferma di un sisma avvenuto anche in Italia. Il movimento tellurico, di magnitudo provvisoria stimata in 5.3 gradi Richter, è stato registrato da Emsc nel mare Adriatico, a meno di 100 km di distanza dalla città di Foggia; se confermato si tratterebbe di un sisma piuttosto intenso, certamente il più forte verificatosi in questa zona di mare da diversi mesi a questa parte.

stando ai dati dell’agenzia Emsc, la scossa è avvenuta alle 18:06 con epicentro localizzato a 88 chilometri da Komiza, comune croato di 1600 abitanti e a 96 dalla città più popolosa, Foggia, a 117 km da Campobasso e a 266 km da Roma. Estremamente profondo l’ipocentro del sisma, localizzato a circa 400 chilometri, ragion per cui molto difficilmente potrebbe essere stato avvertito in Italia.

Poche ore prima un sisma M 4.2

Non sono infatti presenti segnalazioni sui social network; in mattinata però, a poca distanza da questo terremoto se n’è verificato uno di magnitudo 4.2, avvenuto alle 6:30 e profondo, in questo caso, soli 10 chilometri.