Venerdì 30 novembre 2018: stasera in tv Un matrimonio da favola, Scherzi a parte, No Escape – Colpo di stato e The Departed – Il bene e il male 

Anche oggi, venerdì 30 novembre 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Diversi i film questa sera, di seguito trovate trame e trailer. Per il terzo anno consecutivo torna su Rai1 l’appuntamento con Prodigi – La musica è vita, la prima serata dedicata al talento e alla solidarietà realizzata in collaborazione con UNICEF ed Endemol Shine Italy. Padroni di casa di questa terza edizione, in onda venerdì 30 novembre in prima serata, due volti amatissimi di Rai1: Flavio Insinna, già conduttore dello show lo scorso anno, e Nathalie Guetta. Al loro fianco ci sarà anche il piccolo Daniele Muzio, “prodigio” del Canto della scorsa edizione. Su Canale 5 torna Scherzi a parte, storico programma sugli scherzi a personaggi noti delle più diverse estrazioni, ignari di essere vittime scrutate dalle telecamere. Continuate quindi a leggere per scoprire quali film e programmi andranno in onda stasera.

Stasera in TV, venerdì 23 novembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Prodigi – La musica e’ vita

00:05 – TV7

Rai 2

21:20 – Nemo – Nessuno escluso

23:35 – Tg2 Punto di Vista

Rai 3

21:15 – Un matrimonio da favola

23:05 – Rabona il colpo a sorpresa

Rete 4

21:25 – Quarto grado

00:30 – Confessione Reporter

Canale 5

21:20 – Scherzi a parte

00:20 – Supercinema

Italia 1

21:25 – No Escape – Colpo di stato

23:42 – Blood Diamond

La 7

21:15 – Propaganda Live

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Abruzzo

22:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Genova

23:45 – La notte dei record

Iris

21:00 – The Departed – Il bene e il male

00:11 – Cogan – Killing them softly

Cielo

21:15 – Celos – Gelosia

23:15 – Virgins Wanted – Vergini in vendita

Stasera in TV, venerdì 30 novembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Un matrimonio da favola (Rai 3): Margarita, la bellissima figlia di El Comandante leader indiscusso di un paese caraibico, e’ prossima alle nozze con Pineda, il vice del dittatore scelto per lei dal padre. Durante un viaggio in auto, Margarita investe – nel tentativo di schivare un maiale – un povero pescatore di nome Rogelio. Preoccupata per l’uomo, la ragazza lo assiste durante la sua lunga convalescenza e finisce con l’innamorarsene…