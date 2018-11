Violento scontro frontale tra furgone e camion, Lorenzo muore sul colpo a 34 anni

Violento scontro frontale tra furgone e camion, per Lorenzo non c’è stato nulla da fare

Tragedia nel bolognese questa mattina, intorno a mezzogiorno: un furgone bianco stava percorrendo la vecchia bazzanese nella zona industriale di Pragatto (vicino Crespellano) e si stava dirigendo in direzione di Bologna quando, giunto all’altezza dell’incrocio con via Pradalbino, ha improvvisamente invaso la corsia opposta ed è andato a scontrarsi frontalmente con un camion che giungeva dalla direzione opposta.

Il successivo intervento degli uomini del 118 non è servito a salvare la vita del conducente del furgone, Lorenzo Ghini (un ragazzo di 34 anni). Ferito ma non in gravi condizioni il conducente del camion che ha dichiarato alle forze dell’ordine di non avere avuto il tempo di frenare o evitare il mezzo che aveva invaso la corsia. Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri che si sono occupati di effettuare i rilevamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto che al momento rimane incerta.

Scontro Frontale tra furgone e Camion, spunta l’ipotesi del malore

Secondo la dinamica dell’incidente è possibile che il ragazzo alla guida del furgone possa aver accusato un malore improvviso. A supportare questa ipotesi ci sono anche le testimonianze di alcuni dei presenti, i quali affermano di aver visto Lorenzo curvo sul volante nel momento in cui ha invaso la corsia opposta. Probabile, dunque, che verrà richiesta un’autopsia sul cadavere per appurare che la causa dell’incidente sia stato il malore del giovane.