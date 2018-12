Anziana 91enne è innamorata di un ragazzo di 31 anni, la storia d’amore finisce in tv

In amore la differenza di età non conta ma in questo caso la distanza anagrafica è decisamente rilevante. Majorie McCool e Kyle Jones sono una coppia e si amano a dispetto degli anni che li separano: Majorine ha infatti 91 anni mentre il suo ‘toy boy’ ne ha solo 31: insieme si sono mostrati su Extreme Love, un nuovo reality show dedicato alle storie d’amore più ‘estreme’ e fuori dal comune.

Separati da 60 anni di età, il primo incontro

L’anziana di Pittsburg ha così raccontato come ha conosciuto il 31enne frequentandolo per ben cinque anni e si è anche spinta nei più intimi dettagli del loro rapporto parlando della loro meravigliosa vita sessuale. “Ti fa sentire meraviglioso uscire con qualcuno molto più giovane di te, ti fa sentire di nuovo vivo. Il lato fisico della relazione è meraviglioso, non c’è niente di meglio e mi piace”. Majorine ha poi aggiunto: “è molto lusinghiero che un ragazzo così giovane provi amore per te ed è stato molto gentile. A volte mi sembra come un figlio, finchè non andiamo a letto, allora è tutto diverso”. Il primo incontro è avvenuto nel 2009: “è venuto dove lavoro per comprare qualcosa e gli ho dato il mio numero di telefono, lui mi ha dato il suo e abbiamo iniziato a parlare tutti i giorni fino a quando non siamo usciti”.

Il ragazzo attratto dalle donne anziane