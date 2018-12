Anziano di 102 anni ottiene il rinnovo della patente: il singolare record di Giuseppe Predieri

Interni: Scopri cosa accade Oggi in Italia

La patente dei record di Giuseppe Predieri: a 102 guida la sua macchina quasi ogni giorno

Una notizia come questa difficilmente capiterà di poterla rileggere e per questa ragione si tratta davvero di un caso singolare nel suo genere. È la storia di Giuseppe Predieri, che a ben vedere potremmo soprannominare il “nonnino dei record”.

Non soltanto il signor Predieri ha superato il traguardo, inarrivabile per i più, dei 100 anni, ma ha ottenuto un altro invidiabile record. A discapito della sua età anagrafica, l’anziano gode ancora di una buona condizione fisica e questo gli ha permesso di ottenere il rinnovo della patente a 102 anni. Ecco come l’uomo ha raccontato la vicenda ai microfoni de Il Resto del Carlino.

La patente dei record di Giuseppe Predieri, il nonnino di 102 intervistato da Il Resto del Carlino

Giuseppe Predieri è un anziano originario di Monteombraro (Provincia di Modena, Emilia Romagna) che lo scorso 6 agosto ha spento 102 candeline. L’uomo, che nella vita è stato Carabiniere, agricoltore e macellaio, oltre ad aver raggiunto e varcato la soglia dei 100 è riuscito ad ottenere il rinnovo della sua patente. Una patente dei record, se pensiamo che probabilmente in Italia non esiste- oltre lui- una persona così anziana che sia ancora in grado di guidare.

“Uso la macchina quasi tutti i giorni. Vado a Zocca a fare delle commissioni, vado a messa, a volte scendo fino a Vignola a trovare i miei nipoti. Quando sono al volante guido in sicurezza, pensi che non ho mai fatto spendere un euro all’assicurazione. E i miei nipoti, trentenni, vogliono sempre che guidi io“, ha detto con fierezza ai microfoni de Il Resto del Carlino che lo ha intervistato per l’occasione.

L’anziano ha spiegato di aver superato bene la visita oculistica necessaria per il rinnovo e così potrà guidare la sua automobile ancora per 2 anni, fino al 2020. Vedremo se per quella data un Giuseppe Predieri di 104 anni farà segnare un nuovo record al volante.

(Foto d’archivio)

Maria Mento