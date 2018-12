Chi è Alessandro Casillo, il giovane talento passato da Io Canto ad Amici?

È partita ufficialmente una settimana fa, il 17 novembre, la nuova edizione 2018/2019 del talent “Amici”, condotto come sempre dalla saldissima Maria De Filippi. Diversamente da quanto accaduto per le passate edizioni, questa volta le selezioni dei concorrenti sono andate in onda su Real Time.

Così, la prima puntata in onda su Canale 5 ha visto sfilare gli aspiranti talenti che hanno già superato i primi tre sbarramenti e che adesso si sfideranno per conquistare un banco nella “fabbrica” di talenti più famosa di Mediaset. E tra loro ritroviamo anche un volto già noto: quello del giovane cantante Alessandro Casillo, reduce da un’esperienza precedente a “Io Canto”.

Alessandro Casillo, da “Io Canto” ad “Amici”: il piccolo talento è cresciuto

Alessandro Casillo potrebbe essere il prossimo vincitore di Amici. Il giovane cantante è approdato al talent show condotto da Maria De Filippi dopo la vittoria ottenuta, ormai sette anni fa (nel 2011), nell’ambito del programma musicale Io Canto condotto da Jerry Scotti.

Anche quel programma aveva lo scopo di rivelare nuovi, potenziali, talenti per lo scenario musicale italiano del futuro, così come il programma Rai Ti lascio una canzone è stato capace di fare con il trio de Il Volo. Alessandro Casillo, dopo la vittoria a Io Canto, non ha avuto il successo sperato: il cantante, ad un certo punto del suo percorso, si è fermato. Adesso sembra finalmente pronto a riprovarci.

Classe 1995, il giovane cantante ha appena 23 anni e tutta una vita davanti per tentare di mettere alla prova il suo talento e provare a migliorarsi. Per lui, dopo Io Canto, un assaggio di quello che potrebbe essere il suo futuro. La vittoria sembrava avergli aperto delle porte interessantissime: dopo la sua partecipazione ai Wind Music Awards nel 2012, Casillo riesce a vincere Sanremo giovani nel 2014.

Nel 2015 il ragazzo decide di mettere da parte la musica, momentaneamente, per studiare e diplomarsi. Trascorre quasi quattro anni lontani dalla musica, anni durante i quali si dedica al mestiere di idraulico. Il tentativo di entrare nella scuola di Amici segue la pubblicazione del suo nuovo singolo, dal titolo “Ancora qui”. Vedremo se il suo sogno, all’insegna della musica, riuscirà a continuare.

