Cristiano Ronaldo, spunta un nuovo documento. La modella pagata per tacere

Ronaldo, spunta un nuovo documento

Cristiano Ronaldo continua a segnare e a fornire assist preziosi per i suoi compagni, come avvenuto nell’ultima partita di Champions, dove la Juventus è riuscita a battere 1-0 il Valencia grazie ad una straordinaria giocata del fuoriclasse portoghese: per Mario Mandzukic è stato un gioco da ragazzi spingere la palla in porta.

Tuttavia, se all’interno del rettangolo verde le cose sembrano andare nel migliore dei modi, è al di fuori che CR7 deve ancora fare i conti con le accuse di stupro nei confronti della modella Kathryn Mayorga. I fatti risalirebbero al 2009.

Stando a quanto rivelato dal quotidiano tedesco Der Spiegel, sarebbe spuntato fuori un nuovo documento che dimostrerebbero come Ronaldo si sia affidato all’epoca ad una squadra di avvocati per mettere a tacere la modella.

Ronaldo ha già minacciato di denunciare Der Spiegel

In particolare, Der Spiegel fa riferimento ad un questionario di 27 pagine che è stato sviluppato dagli avvocati di Ronaldo per capire al meglio tutto ciò che è avvenuto nelle prime ore del mattino del 13 giugno 2009, nell’Hotel Palms Place di Las Vegas.

In sostanza, il pool di legali messo in piedi da CR7 sarebbe riuscito ad ottenere il silenzio della Mayorga in cambio di 375.000 dollari. Ronaldo ha già minacciato più volte denuncia nei confronti della testata tedesca.

