Fabrizio Corona: Fake la lite con Ilary Blasi al ‘Grande Fratello Vip’ e la storia con Asia Argento?

E’ notizia di ieri che per Fabrizio Corona non si riapriranno le porte del carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta della Procura Generale di Milano di far tornare Corona in carcere, poiché ha rispettato il programma di affido terapeutico che gli era stato assegnato. Intanto, spuntano nuovi retroscena relativi alla lite tra Corona ed Ilary Blasi, avvenuta durante l’ospitata di Fabrizio al “Grande Fratello Vip”. La lite, che è stata oggetto di discussione da parte dell’opinione pubblica (i due non si sono risparmiati accuse, insulti velati e frecciatine) sarebbe stata finta. A sostegno di tale ipotesi, vi è un documento ufficiale depositato agli atti, nel procedimento in cui il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dovuto decidere se revocare l’affidamento terapeutico di Fabrizio. Secondo tale documento, la lite con la Blasi era:

“Frutto di un accordo al fine di incrementare gli ascolti di una trasmissione che non stava dando i risultati sperati“

Con la partecipazione al “Grande Fratello Vip” che, ripetiamo, sarebbe stata concordata, Corona avrebbe guadagnato ben 35mila euro . Anche la sfera privata di Fabrizio appare tutt’altro che limpida. Corona, come vi avevamo raccontato attraverso questo post, è stato da poco lasciato da Asia Argento. A parlare della rottura dei due è stata ieri, ospite di “Storie italiane”, Fiorella, sorella di Asia, la quale ha raccontato di non avere mai creduto che la storia di Asia e Fabrizio sarebbe stata duratura:

Sapevo che con Fabrizio Corona non sarebbe durata. Conosco mia sorella.

Fiore, inoltre, ha raccontato di avere un rapporto molto forte con Asia:



C’è protezione reciproca. Per Asia, questo è un periodo molto turbolento e doloroso. Soprattutto dopo la morte di Anthony Bourdain morto suicida, una persona geniale, sensibile e sempre sorridente.

Maria Rita Gagliardi