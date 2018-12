Picchiano e rapinano anziano di 98 anni: morto in ospedale dopo giorni di agonia

Lo hanno picchiato con violenza e brutalità, per derubarlo nella sua abitazione. Il dramma si è consumato ai danni di un 98enne, veterano della Seconda Guerra Mondiale, morto a seguito delle ferite provocate da una banda di rapinatori che lo hanno sorpreso nella sua casa: Peter Gouldstone è sopravvissuto alle botte ma è morto dopo diversi giorni di agonia ricoverato in ospedale, nelle prime ore del 30 novembre; i medici hanno informato la famiglia del fatto che è stato disposto un esame autoptico per accertare con precisione la causa del decesso.

Anziano rapinato e picchiato con brutalità

La rapina è avvenuta il 6 novembre quando la polizia è stata chiamata dal London Ambulance Service, intervenendo su Evesham Road, dove hanno trovato il 98enne a terra con un trauma cranico e numerosi lividi sul corpo. Trasportato in ospedale è stato ricoverato d’urgenza e in nosocomio è rimasto fino al decesso: i ladri avrebbero portato via diversi oggetti dell’anziano tra i quali anche un televisore 26 pollici. Le indagini sono state immediatamente avviate e, parallelamente, l’associazione indipendente Crimestoppers ha annunciato una ricompensa di 10mila sterline per qualsiasi informazione che permetterà di individuare e arrestare i criminali responsabili del drammatico gesto compiuto contro un pensionato vulnerabile.

Le indagini e la reazione del quartiere

La notizia della sua morte ha sconvolto l’intera famiglia e la comunità: “siamo scioccati e rattristati dalla notizia della morte di Peter – ha dichiarato l’ispettore investigativo Paul Ridley della North Area Cid – è la peggiore notizia per la sua famiglia e per tutti coloro che si sono presi cura di lui e lo hanno conosciuto. Esorto chiunque abbia informazioni, anche piccoli dettagli, a contattare senza indugio la polizia”. Si cercano tra gli altri persone alle quali potrebbe essere stata offerta la televisione rubata o che potrebbero aver notato veicoli sospetti aggirarsi nel quartiere.