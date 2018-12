Sabato 1 dicembre 2018: stasera in tv Il Padrino, Tu si que vales, L’Era Glaciale 3 – L’alba dei dinosauri e World invasion

Anche oggi, sabato 1 dicembre 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Un sabato sera ricco di film, e serie televisive. Di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera sabato 1 dicembre 2018. Su Canale 5 torna Tu si que vales, artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare, formata da cento elementi. Le prove dei concorrenti sono cronometrate da una clessidra che darà loro solo due minuti di tempo per convincere i giudici e poter continuare la gara. Continuate a leggere la programmazione per saperne di più.

Stasera in TV, sabato 1 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:35 – Portobello

23:45 – Petrolio

Rai 2

21:05 – N.C.I.S. Los Angeles Faccia a faccia

21:50 – Bull – Insabbiamento – Scienza e coscienza

Rai 3

21:40 – Vero dal vivo – Francesco De Gregori Assoluta

23:10 – TG3 Mondo

Rete 4

21:27 – Il Padrino

01:22 – Stasera Italia Weekend

Canale 5

21:10 – Tu si que vales

00:31 – TG5 – Notte

Italia 1

21:25 – L’Era Glaciale 3 – L’alba dei dinosauri

23:15 – Un mostro a Parigi

La 7

21:15 – Professor T

01:25 – otto e mezzo

Tv 8

21:25 – World invasion

23:40 – Delitti

Iris

21:00 – Il burbero

23:06 – Il trucido e lo sbirro

Cielo

21:20 – Miele di donna

23:05 – X Rated – I più grandi film per adulti di tutti i tempi

Stasera in TV, sabato 1 dicembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Il Padrino (Rete 4): La storia parte presentando la figura di Vito Corleone, emigrato bambino dalla Sicilia negli Usa, è divenuto un grande “padrino”, ovvero il capo di un’importante famiglia mafiosa, una delle cinque di New York. Ci si rivolge a lui come si conviene ad un personaggio di grandissimo rilievo e rispettato: nelle prime scene in cui viene festeggiato il matrimonio di una delle sue figlie, Connie, don Vito riceve gente come in una vera e propria udienza i quali gli chiedono favori e lui decide se farli e a chi commissionare il “lavoro”. I favori consistono nel punire, o addirittura uccidere qualcuno, nell’ottenere un certo appalto o lavoro.

L’Era Glaciale 3 – L’alba dei dinosauri (Italia 1): I nostri amici finiscono grazie all’imbranato Sid in un mondo sotterraneo abitato dai dinosauri. Sid poi si improvvisa papà di tre cuccioli di tirannosauro.