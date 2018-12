Auto esce di strada e vola giù per un dirupo: sei persone coinvolte, muore un 25enne

Automobile esce di strada e vola giù per un dirupo: morto un ragazzo di 25 anni

Sergio Giacobazzi, 25 anni, è una delle sei persone che sono rimaste coinvolte in un drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle ore 05:00, a Castellarano (Emilia Romagna).

L’automobile, una Ford Fiesta sulla quale viaggiavano in tutto sei persone, è uscita di strada ed è volata giù per un dirupo. Nell’incidente Sergio Giacobazzi è stato l’unico a perdere la vita. Gli altri cinque giovani, tutti amici della vittima, risultano feriti (uno di loro in modo molto grave).

Automobile esce di strada e vola giù per un dirupo, ancora da accertare la dinamica dei fatti

Amarissimo risveglio per le famiglie di Castellarano, Comune di circa 15mila abitanti in Provincia di Reggio Emilia. Stamane, intorno alle ore 05:00, una Ford Fiesta sulla quale viaggiavano sei amici, tutti ragazzi molto giovani, è uscita di strada in prossimità di Via delle Radici ed è finita in fondo ad una scarpata.

La vettura, prima di schiantarsi, ha fatto un volo di 25 metri. Dei sei ragazzi, tutti originari di Castellarano, ha avuto la peggio il 25enne Sergio Giacobazzi: il giovane ha perso la vita. Tutti feriti gli altri 5 compagni di viaggio, e specialmente un coetaneo della vittima verserebbe in gravi condizioni. Proprio per questo è stato trasportato, con l’elisoccorso, presso l’Ospedale di Parma.

Altri tre feriti, di 25, 24 e 18 anni, sono stati trasferiti all’Ospedale di Reggio Emilia. Per loro ferite di lieve entità. L’ultimo passeggero della Ford Fiesta, un ragazzo di 31 anni, è stato ricoverato presso l’Ospedale di Baggiovara.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118, sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco (di Reggio Emilia e Sassuolo) ed i Carabinieri. È stata disposta l’apertura di un’inchiesta per far luce sulla dinamica dei fatti. Il corpo di Sergio Giacobazzi è a disposizione della Procura di Reggio.

Pare che i sei amici si stessero muovendo da Sassuolo verso l’Appennino quando il ragazzo alla guida del veicolo, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo scatenando il dramma.

Maria Mento