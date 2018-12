Domenica 2 dicembre: stasera in Tv New Amsterdam, Le Iene Show, Waterworld e The Millionaire

Newnotizie.it vi fa scoprire cosa andrà in onda stasera in tv, 2 dicembre 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro: si tratta del palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Potrete scegliere oggi tra programmi, serie tv e molti film. Su Canale 5 va in onda New Amsterdam, la signora Ryland, vedova di Arthur, un uomo molto ricco che ha deciso di donare 10 milioni di dollari a uno degli ospedali unversitari, e’ in visita al New Amsterdam. Max le fa da accompagnatore. Nel frattempo, Iggy e’ alle prese con un paziente che si crede invisibile, la dottoressa Bloom con una detenuta in condizioni critiche che sta per partorire, e la dottoressa Sharpe sta meditando di lasciare i suoi impegni extraospedalieri per dedicarsi esclusivamente ai pazienti. Di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera domenica 2 dicembre 2018 in prima e seconda serata.

Stasera in TV, domenica 2 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:35 – Che tempo che fa

00:05 – Speciale Tg1

Rai 2

21:00 – N.C.I.S. Il muro

21:45 – S.W.A.T. Fino in fondo

22:30 – La Domenica Sportiva

Rai 3

21:20 – Le ragazze

23:20 – Dottori in corsia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Rete 4

21:27 – Commando

23:24 – The Counselor – Il procuratore

Canale 5

21:20 – New Amsterdam – Come posso aiutare?

00:00 – Pressing

Italia 1

21:15 – Le Iene Show

02:05 – Studio Aperto – La giornata

La 7

20:30 – Non e’ l’Arena

00:50 – Tg La7 Notte

Tv 8

21:25 – La notte dei record

23:40 – Innocenti bugie

Iris

21:00 – Waterworld

23:56 – Vidocq

Cielo

21:20 – The Millionaire

23:40 – Celos – Gelosia

Stasera in TV, domenica 2 dicembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Commando (Rete 4): La figlia di dieci anni di un ex colonnello viene rapita da un gruppo di mercenari affinchè lui uccida un uomo politico.

Waterworld (Iris): In un mondo ormai quasi totalmente sommerso dal mare, naviga solitario Mariner. Quando l’uomo raggiunge un atollo dove vivono Helen e sua figlia Enola, scopre che la bambina ha tatuata sulla schiena la mappa per Dryland, la terra asciutta.