Fabrizio Corona, la dedica dell’ex re dei paparazzi a Belén: è ancora passione?

La stima è rimasta, nonostante la fine della loro storia d’amore e le vicende giudiziarie che hanno coinvolto lui. Stiamo parlando di una delle ex coppie del mondo dello spettacolo italiano che a lungo è rimasta sulla cresta dell’onda, fornendo molto materiale piccante ai rotocalchi: quella formata da Fabrizio Corona e da Belén Rodriguez.

La dedica di Fabrizio Corona a Belén Rodriguez: su Instagram i complimenti dell’ex compagno dell’argentina

È passato molto tempo dalla fine della loro relazione e tutti e due hanno fatto esperienze diverse. Bélen si è addirittura sposata ed è diventata mamma, salvo poi divorziare dal marito Stefano De Martino. Questo non ha impedito a Fabrizio Corona di elogiarla in più occasioni, sottolineando la maturità raggiunta dalla sua ex compagna e arrivando a definirla come l’unica donna che sia stata davvero importante nella sua vita.

Anche ieri, in occasione della messa in onda dell’ultima puntata di Tu Sì Que Vales che ha visto Bélen protagonista come conduttrice al fianco di Martin Castrogiovanni, Fabrizio Corona non le ha voluto far mancare i suoi complimenti. L’ex re dei paparazzi ha seguito la diretta della puntata in compagnia del figlio Carlos Maria e di Gabriele Parpiglia, amico e giornalista.

“Ma vogliamo dire quanto è diventata brava la Gorda? Stiamo guardando Tu sì que vales e una grandissima Belen Rodriguez. Possiamo dire che oltre che brava e a meritare di più è anche belle e di talento“, ha sentenziato l’ex re dei paparazzi sfruttando le potenzialità delle Instagram Stories.

E chissà se dietro a questi attestati di stima non si nasconda la fiammella di un sentimento che vive e spera ancora, sotto le ceneri. Proprio poche settimane fa Fabrizio Corona e Belén Rodriguez sono stati entrambi ospiti della stessa puntata del Maurizio Costanzo Show e si sono esibiti in una performance di ballo molto passionale.

Lo stesso Fabrizio Corona ha più volte punzecchiato Andrea Iannone, ultima fiamma conosciuta di Belén, sottolineando la somiglianza fisica molto forte esistente tra se stesso ed il campione della MotoGP.

Maria Mento