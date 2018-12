Meghan Markle ha tagliato i ponti con la famiglia? le clamorose rivelazioni del nipote

Crescono giorno dopo giorno le indiscrezioni relative alla presunta faida familiare che coinvolgerebbe Meghan Markle ed il suo presunto crescente distacco dai parenti. Le ultime rivelazioni arrivano dal nipote Tyler Dooley il quale avrebbe raccontato dettagli esplisivi relativi all’altro lato del carattere della moglie del principe Harry. Avrebbe infatti spiegato che in passato era vicino a sua zia ma di essere stato letteralmente tagliato fuori da quando è diventata una reale.

Il nipote di Meghan, nuove rivelazioni sulla Duchessa

“Siamo stati vicini, la vedevo come una sorella. Abbiamo età simili quindi lei era tutto per me e per mio fratello. Negli ultimi anni è stato molto duro per noi: improvvisamente tutto si è interrotto – ha spiegato il 26enne – il livello di esposizione mediatica è cresciuto al punto tale che i rapporti di un tempo sono mutati”. Tyler ha inoltre raccontato di non aver apprezzato quello che è accaduto alla famiglia: “è stato un imbarazzo nazionale”, facendo riferimento ai presunti scandali legati al padre e ai fratellastri e alle interviste con critiche rivolte alla duchessa del Sussex o alla famiglia reale.

Lo scandalo del padre di Meghan

Si ritiene che da allora il rapporto di Meghan con il padre Thomas sia divenuto gelido e che, dopo la scoperta di foto ‘costruite’ con i paparazzi per ottenere denaro, lei abbia deciso di non parlare con lui nemmeno del matrimonio con Harry. Sembra che Thomas stia tentando in tutti i modi di ricucire la frattura con la figlia ora che lei è in dolce attesa; ma questa situazione non sembrerebbe aver scoraggiato la sorella Samantha Markle dall’esternare le sue critiche rivolte a Meghan nel corso di diversi talk show e sui social. Secondo il Daily Star Online inoltre la 53enne starebbe pianificando la pubblicazione di un libro a tutto tondo sulla duchessa con la quale non avrebbe contatti da almeno una decina di anni.