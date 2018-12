‘New Amsterdam’: Tutto sulla serie tv in onda su Canale 5

Va in onda, a partire da questa sera alle 21:25 su Canale 5, “New Amsterdam”, serie prodotta da Nbc che in America è stata un grandissimo successo, tanto da tenere incollati davanti ai teleschermi una media di sette milioni di telespettatori. Ecco, dunque, un po’ di info che, sicuramente, torneranno utili a coloro i quali hanno intenzione di seguirla.

“New Amsterdam”, che rientra nel genere “medical drama”, racconta la vita professionale e privata del dottor Max Goodwin, interpretato dall’attore Ryan Eggold. La fiction, ideata da Davis Schulner e Peter Horton, trae spunto dalla vera storia del Bellevue di New York, il più antico ospedale americano, e dal libro “Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital”. Eric Manheimer (Max Goodwin, nella serie) ha guidato l’ospedale per ben 15 anni.

Ma qual è la trama generale di “New Amsterdam”? Max Goodwin, divenuto direttore dell’ospedale, decide di modernizzare la struttura, tagliando gli sprechi ed ottimizzando i costi, al fine di dargli una nuova immagine. Goodwin, protagonista assoluto dell’intera serie, incarna pienamente il prototipo dell’eroe romantico e contemporaneo: competente, altruista e generoso, si batte affinchè a tutti i pazienti vengano garantite le migliori cure, nonostante abbia contro le istituzioni, la burocrazia ed alcuni colleghi, i quali non vedono di buon occhio il suo impegno. A tal proposito, in puro stile “Grey’s Anatomy” , tanti sono i casi che, di episodio in episodio, verranno proposti e ai quali Goodwin cercherà di trovare una soluzione, insieme alla sua equipe di medici.

Ma non è tutto, perché Goodwin, nel corso della serie, si ritroverà a combattere un tumore che non rivelerà ai suoi colleghi, mettendo al primo posto il bene dei suoi pazienti. Attorno alle vicende del protagonista principale, ruotano le vicende dei personaggi secondari, che sono:

La dottoressa Lauren Bloom (interpretata da Janet Montgomery)

L’oncologa Helen Sharpe, dottoressa che ha il compito di tenere conferenze in giro per il mondo per cercare pubblicità e fondi per l’ospedale (interpretata da Freema Agyeman)

Il dottor Iggy Frome, responsabile del reparto di psichiatria (interpretato da Tyler Labine)

Il neurochirurgo Vijay Kapoor (interpretato da Anpam Kher)

Dora (interpretata da Zabryna Guevara)

Georgia Goodwin, moglie di Max Goodwin che, tra l’altro, è incinta del loro primo figlio

La prima stagione di “New Amsterdam” conta 22 episodi ma, almeno per il momento, Mediaset ha deciso di mandare in onda i primi 8 (2 a settimana). Qualora la serie dovesse incontrare i gusti del pubblico, verrà mandato in onda l’intero pacchetto di episodi. In America, intanto, la Nbc ha già commissionato i primi nove episodi della seconda stagione.

“New Amsterdam” sarà un successo anche in Italia? Noi, intanto, vi invitiamo caldamente a seguirla!

Maria Rita Gagliardi