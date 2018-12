Ultimo messaggio da Medjugorje di oggi, 2 Dicembre 2018 alla Croce Blu – VIDEO

Ultimo messaggio della Madonna a Medjugorie del 2 dicembre 2018

“Cari figli, quando venite a me con cuori aperti e puri, come madre, sappiate che vi ascolto, vi incoraggio e sopratutto intercedo per voi presso mio Figlio. So che desiderate avere una fede forte e dimostrarla nella maniera corretta. Ciò che mio Figlio vi chiede è una fede sincera, forte e profonda cosicché qualsiasi modo in cui la dimostrate è corretto. La fede è un segreto meraviglioso, che si cura del cuore. Lei è tra il Padre Celeste e tutti i suoi figli. La si riconosce grazie ai frutti dell’amore che avete verso tutte le creature di Dio. Apostoli del mio amore, figli miei, abbiate fiducia in mio Figlio, aiutate affinché tutti i miei figli conoscano il mio amore. Voi siete la mia speranza, voi che cercate di amare sinceramente mio Figlio. In nome dell’amore, per la vostra salvezza, secondo la volontà del Padre Celeste, di mio Figlio, io sono qui, in mezzo a voi. Apostoli del mio amore, che con la preghiera ed il sacrifico, i vostri cuori siano illuminati dalla luce e dall’amore di mio Figlio. Che questa luce e questo amore illuminino tutti coloro che incontrate, che li riportino verso mio Figlio. Io sono con voi. In special modo sono con i vostri pastori. Con il mio amore materno, vi illumino e vi incoraggio. Che con le loro mani, benedette da mio Figlio, benedicano tutto il mondo. Vi ringrazio.

Anche in questa occasione, i fedeli non mancano nella località della Bosnia Erzegovina denominata Medjugorje, per ricevere in tempo reale assistendo all’apparizione pubblica di ogni 2 del mese con la veggente Mirjana.

Era il lontano 23 giugno del 1981 quando due testimoni, Ivanka e Mirjana, hanno riferito di aver assistito a un fenomeno incredibile: una donna su di una nuvola che teneva in braccio un bambino, da quel giorno ad oggi oltre 65.000 di fedeli hanno recitato il Santo Rosario scalando quella collina dalla quale moltissime persone sono tornate miracolate attraverso guarigioni fisiche ma sopratutto spirituali.

“Cari figli! Questo tempo è tempo di grazia e di preghiera, tempo di attesa e di donazione. Dio si dona a voi perché lo amiate al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, aprite i vostri cuori e le vostre famiglie affinché quest’attesa diventi preghiera ed amore e soprattutto donazione. Io sono con voi, figlioli e vi esorto a non rinunciare al bene perché i frutti si vedono, si sentono, arrivano lontano. Perciò il nemico è arrabbiato e usa tutto per allontanarvi dalla preghiera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”

