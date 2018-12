Verissimo, le confessioni di Jane Alexander tra alcolismo e la fine definitiva con l’ex compagno

Si continua a parlare delle parole di Jane Alexander durante l’intervista sul palco di ‘Verissimo’ quando – dinnazi alla padrona di casa Silvia Toffanin – la ex protagonista del Grande Fratello Vip s’è raccontata a 360°: “Forse passerò per scema, ma non credevo davvero di dire cose così interessanti. E nella casa non si ha mai la sensazione di essere sotto le telecamere. Le confidenze sembrano private”.

In una puntata che ha visto anche Marina La Rosa protagonista (e la ex gatta morta ha parlato di alcuni dei suoi coinquilini durante la prima edizione del Grande Fratello – tra cui l’attuale portavoce del Premier Conte, Rocco Casalino), Jane Alexander s’è realmente messa a nudo, parlando anche della sua dipendenza dall’alcol: “Mi ha aiutata moltissimo Gianmarco. Grazie a lui sono andata a quattro incontri degli Alcolisti Anonimi e mi sono trovata benissimo. Non è sempre facile, ma ho smesso di bere da giugno, speriamo di andare aventi così”.

Quindi, immancabile, una battuta sulla fine della relazione con l’ex compagno Gianmarco (soppiantato già nella casa del GF da Elia Fongaro): “Ho visto Giammarco due giorni fa è stato difficile rientrare nella nostra casa. Ci siamo confrontati. Gli ho detto che nella nostra relazione io mi sentivo ignorata. Abbiamo pianto e riso molto. Ci siamo abbracciati e alla fine gli ho detto che la nostra storia era finita“.