Accise, niente tagli, anzi: in Liguria per il 2019 sarà possibile aumentare il costo della benzina di 5 centesimi

Altro che taglio delle accise sulla benzina.

In una Regione d’Italia – la Liguria – le accise potrebbero aumentare, secondo quanto riportato da AdnKronos (che afferma che sia stato il Presidente della Regione Giovanni Toti a spingere per la misura): è uno degli emendamenti del governo alla manovra finanziaria, che consentirebbe alla Regione – solo per il 2019 – di aumentare il costo della benzina per un massimo di 5 centesimi al litro.

Questa la parte della manovra in questione: “Per il solo anno 2019 la Regione Liguria ha la facoltà di rideterminare in aumento l’aliquota dell’imposta regionale di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni, in misura non eccedente i cinque centesimi al litro della misura massima consentita. All’onere derivante dal presente comma, pari a 0,61 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 55” – è il testo firmato da Raduzzi (M5S), relatore della legge di bilancio.