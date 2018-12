‘Mattino Cinque’, Fabrizio Corona contro Alessandro Cecchi Paone: “La signorina si sta innervosendo”

E’ scontro tra Fabrizio Corona ed Alessandro Cecchi Paone. Ospiti della puntata odierna di “Mattino Cinque”, l’ex agente fotografico ed il conduttore, fresco di eliminazione dal “Grande Fratello Vip”, sono stati protagonisti di un acceso diverbio che ha messo fortemente in imbarazzo la padrona di casa Federica Panicucci.

Fabrizio, che ha da poco concluso la storia d’amore con Asia Argento (ve ne abbiamo parlato qui) era in collegamento da Milano per parlare delle sue ultime vicende giudiziare, mentre Alessandro era in studio. Tra i due, come ben sappiamo, non corre buon sangue ed Alessandro, tra l’altro, nella Casa del GF, è stato protagonista di un diverbio con Silvia Provvedi, ex di Corona, rea, a suo dire, di non essere stata un buon esempio per i giovani italiani, proprio a causa della sua relazione con Fabrizio.

Ma, passiamo alla lite, che è stata piuttosto accesa ed è finita con l’abbandono del programma da parte di Corona. Tutto è cominciato quando Federica, nel mentre stava intervistando Corona riguardo alla decisione del Tribunale di Milano di non rimandarlo in carcere, ha deciso di far intervenire Cecchi Paone, il quale ha dichiarato di non avere mai apprezzato il “personaggio Corona”, neanche quando era nel pieno della sua popolarità. In merito a ciò, Alessandro ha dichiarato:

“Ci sono tanti modi per essere un personaggio pubblico, il modo in cui lo rappresenta Corona è sbagliato. Sbaglia chi lo prende come punto di riferimento”.

Fabrizio, che, ovviamente, non ha apprezzato tali affermazioni, è immediatamente passato all’attacco e, tra i due è nato un aspro dibattito, durante il quale Alessandro ha accusato Fabrizio di avere attaccato la sua persona, cosa che lui non avrebbe fatto, tenendo in considerazione solo il suo personaggio. Alessandro, tra l’altro, ha chiesto alla Panicucci di prendere una posizione, ma quest’ultima, com’era giusto che fosse, ha preferito rimanere imparziale, essendo la conduttrice del programma e non una semplice opinionista.

A quel punto, Fabrizio, preso dalla rabbia, ha fatto un’affermazione molto infelice, destinata sicuramente a far parlare. Riferendosi ad Alessandro, infatti, ha detto:

“La signorina Cecchi Paone si sta innervosendo”.

Dopodichè, si è tolto l’auricolare ed ha chiuso il collegamento, mentre l’inviato cercava di inseguirlo. Federica, abbastanza piccata, ha invitato Fabrizio a fare le sue scuse ad Alessandro per quanto detto, ma lui, in tutta risposta, ha abbassato il finestrino della sua auto ed è andato via. E’ stata, in seguito, la Panicucci a scusarsi con Cecchi Paone per l’uscita omofoba di Corona.

Dobbiamo aspettarci nuovi risvolti in merito a questa vicenda? Staremo a vedere.

Maria Rita Gagliardi