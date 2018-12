Follia Maradona: fallisce la promozione ed aggredisce i tifosi che lo deridono – VIDEO

Diego Armando Maradona vede sfumare la promozione nella Serie A messicana, ormai ad un passo: dopo aver vinto in casa per 1-0, i Dorados di Sinaloa perdono per 4-2 in casa dell’Atletico San Luis nel ritorno della finale per la promozione e rimangono nella cadetteria, con Maradona costretto ad assistere alla sconfitta dalla tribuna dopo l’espulsione all’andata.

Ma non è tanto il fallimento sportivo a far notizia, quanto il canonico comportamento sopra le righe dell’ex fuoriclasse argentino.

Scortato dalla polizia all’uscita dallo stadio, Maradona viene deriso dai tifosi di casa che motteggiano: “Maradona se la come” (a voi la non edificante traduzione).

Maradona decide quindi di scagliarsi contro i tifosi, con le forze dell’ordine che riescono a malapena a placarlo.

Si tratta della seconda volta in poco tempo che Maradona fa parlare nuovamente di sé per motivi extracalcistici (la volta precedente, per un imbarazzante intervista ad ESPN).

Di seguito il video dei tifosi motteggianti e del Maradona furioso: