Grave incidente mortale a bordo dello scooter, muore centauro di 48 anni

Grave incidente mortale a bordo dello scooter, la vittima è un padre di famiglia

Uno scooterista è morto nella serata di sabato scorso, 1 dicembre 2018, dopo aver perso il controllo del suo mezzo a due ruote. L’incidente si è verificato a Terni (Umbria), in Via Di Vittorio, intorno alle ore 23:00. La vittima è un uomo di 48 anni di nome Roberto Saitta.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: fatale l’impatto, violento, contro un palo. Il quarantottenne lascia la famiglia e tre figli.

Grave incidente mortale a bordo dello scooter, fatale l’imbocco di una rotonda

Roberto Saitta, uomo di 48 anni e padre di tre figli, ha perso la vita sabato scorso in seguito ad un gravissimo incidente stradale. L’uomo si trovava a Terni ,, città dove era residente, e stava tornando a casa dopo aver trascorso una serata in compagnia di alcuni amici.

La vittima stava viaggiando a bordo del suo scooter quando ha perso il controllo del suo mezzo. Lo scooterista avrebbe impattato violentemente contro un palo ed è morto sul colpo. Stando a quanto dicono altre fonti, invece, l’uomo sarebbe finito prima contro un’aiuola e poi sull’asfalto.

L’incidente si è verificato in Via di Vittorio, all’incrocio con Via Giovanni XXIII, zona nella quale si trova una piccola rotonda. Sul luogo sono arrivati i sanitari del 118, una volante della Polizia e la Polizia Municipale. Ancora da comprendere quali possano essere state le cause che hanno portato Roberto Saitta a perdere il controllo del suo scooter.

Maria Mento