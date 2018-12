La sinistra chiede “bambole con la pelle scura” e riferimenti a “culture diverse” per l’asilo nido: richiesta bocciata   

No a riferimenti a culture diverse, neppure bambole

Polemiche social (e politiche) per quanto avvenuto in un asilo nido di Codroipo, paesino di circa 16mila abitanti in provincia di Udine. Nel regolamento dell’asilo, dopo un emendamento approvato dalla maggioranza di centro destra in consiglio comunale, sono stati eliminati tutti i riferimenti alle ‘culture diverse’ che la sinistra voleva introdurre negli asili.

Inclusi anche i bambolotti dalla pelle scura. E non solo, spariscono dall’asilo anche gli strumenti musicali tipici di altri Paesi e rappresentativi di ‘culture diverse’. La decisone, come è ovvio, è destinata a far scoppiare delle grosse polemiche.

“Bisogna annullare le differenze sociali”

A proporre l’inserimento dei giochi e degli strumenti musicali riferiti ad altre culture era stata la sinistra, minoranza in comune. Aveva chiesto di introdurre giochi che “fanno riferimento alle diverse culture e alla cultura di provenienza”.

Forte l’opposizione della sinistra in Consiglio Comunale, che ha detto che “I nostri valori sono forti proprio perché non temono l’apertura e l’incontro con altre culture”.

Ma il sindaco del Paese, Fabio Marchetti, ha detto che “il regolamento deve fare in modo che si annullino le differenze sociali e non certo disciplinare le differenze tra “culture diverse”. Così la maggioranza di centro destra ha eliminato i riferimenti alle “culture di provenienza” dei bambini.