Royal Family, la nonna di George e Charlotte ha pensato ad un regalo super

George e Charlotte attendono il regalo della nonna

Stando a quanto rivelato dai media inglesi, in particolare dal Daily Star Online, sembra che per questo Natale (anzi, prima) il principino George e la principessina Charlotte riceveranno un dono molto bello da parte della loro nonna.

Stando al protocollo ufficiale della Famiglia Reale, i regali vengono scartati il giorno prima di Natale, ovvero durante la vigilia. A confermarlo è il sito ufficiale: “La vigilia di Natale, la famiglia reale stenderà i regali sui tavoli e si scambierà i doni durante l’ora del tè”. I regali sono collocati tutti su un tavolo rivestito di lino bianco nel salotto rosso della tenuta, come svela il quotidiano The Mirror.

Kate va pazza per gli alberi di Natale

Tuttavia, come avviene un pò in tutte le famiglie, le “voci” sui regali cominciano a circolare già prima: stando a quanto rivelato dai tabloid britannici, sembra che George e Charlotte riceveranno un regalo speciale da Carole Middleton, la madre di Kate, ma non è ancora emerso alcun dettaglio ulteriore.

Nel frattempo, la Duchessa di Cambridge ha rivelato al Telegraph che ha in programma di comprare gli alberi di Natale per le loro stanze. Kate, infatti, ama molto gli abeti natalizi, e per questo spera che possa essere divertente anche per i bambini decorarli tutti insieme.