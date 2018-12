Stasera in Tv Nero a meta’, Grande Fratello Vip, Io sono vendetta e Contagion – 3 dicembre 2018

Cosa andrà in onda stasera in tv, 3 dicembre 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro? Newnotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Tanti sono i film e i telefilm in onda oggi, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera lunedì 3 dicembre 2018 in prima e seconda serata. Su Rai 1 va in onda Nero a Metà, l’ispettore di polizia Carlo Guerrieri nasconde sotto la scorza da duro un cuore docile, che batte soprattutto per la figlia Alba, medico legale. Criminal Minds torna su Rai 2, nel corso delle indagini per trovare il responsabile dell’omicidio di quattro giovani coinquilini, Linda Barnes sospende Prentiss dal servizio attivo e prende il comando dell’unità di analisi comportamentale.

Su Rai 3 torna Report, si parlerà della capacità che ha un videogame di catturare e tenere incollato un utente allo schermo. È diventato un fenomeno da emulare in contesti che con il gioco, apparentemente, non hanno niente a che fare. Anche staseta su rete 4 va in onda Quarta repubblica, affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti. Va in onda su Canale 5 la semifinale del Grande Fratello Vip 2018. Il cast è composto da personaggi noti al grande pubblico che condividono la vita quotidiana sotto lo stesso tetto, spiati 24 ore su 24 dalle telecamere. Su Italia 1 va in onda Io sono vendetta, un ingegnere disoccupato dopo aver assistito all’omicidio della donna cerca di ottenere giustizia.

Su La 7 torna Atlantide, Andrea Purgatori ci racconta eventi e personaggi con documentari e testimonianze esclusive. Trasmettono Agente 007, Moonraker: Operazione spazio su Tv 8, James Bond dovrà scoprire chi ha rubato la navetta spaziale. Su Iris va in onda Contagion, gli abitanti degli Stati Uniti sono spaventati dalla possibilità di essere contagiati da un virus sconosciuto. Alcuni sono stati già contagiati, i medici del CDC cercheranno di salvarli. Su Cielo va in onda Tutti per uno, Milana, una donna anziana, torna a pensare al passato, quando giurò insieme ai suoi amici che sarebbero rimasti sempre uniti.

Rai 1

21:25 – Nero a meta’ – Sorelle

23:40 – Che fuori tempo che fa

Rai 2

21:20 – Criminal Minds – Annientatore – Ultimo respiro – Dietro la maschera – Danza d’amore

01:40 – Direct Contact

Rai 3

21:15 – Report – In gioco

23:10 – Prima dell’alba

Rete 4

21:25 – Quarta repubblica

00:32 – L’ultima ruota del carro

Canale 5

21:20 – Grande Fratello Vip 2018

00:30 – X – Style

Italia 1

21:25 – Io sono vendetta

23:15 – Tiki Taka – Il calcio e’ il nostro gioco

La 7

21:15 – Atlantide con Andrea Purgatori – Narcos, Italia

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:25 – Agente 007, Moonraker: Operazione spazio

00:00 – XXX

Iris

21:00 – Contagion

23:18 – Rapimento e ricatto

Cielo

21:15 – Tutti per uno

23:15 – Miele di donna

Stasera in TV, lunedì 3 dicembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Io sono vendetta (Italia 1): Stanley Hill, un ingegnere disoccupato assiste, in un parcheggio s ritrova ad assistere all’omicidio della moglie. L’uomo si sente in colpa, continua a ripensare alla moglie morta tra le sue braccia. Il detective Gibson e gli altri poliziotti corrotti non mostrano non sembrano essere molto interessati a scoprire la verità, decide quindi di rivolgersi ad un vecchio amico per ottenere giustizia…