Uomo attacca serpente lungo più di 9 metri, il rettile reagisce: il video fa il giro del web

Attacca serpente lungo più di 9 metri, uomo rischia di essere ferito dal rettile e fugge

Un uomo ha avvistato uno dei serpenti più lunghi del mondo e ha realizzato un video per mostrare la creatura a quanta più gente possibile. Il video, contro tutte le aspettative, è divenuto virale non per le dimensioni eccezionali del rettile ma per quello che è accaduto successivamente.

Il realizzatore del filmato ha pensato di catturare il serpente, senza rendersi conto che si sarebbe trattato di un qualcosa che andava al di là delle sue capacità. L’animale si è ribellato, ha cercato a sua volta di aggredirlo e- per fortuna del videomaker- ha infine rinunciato, allontanandosi dal suo ex inseguitore.

Attacca serpente lungo più di 9 metri, il rettile reagisce ma rinuncia ad inseguirlo: salvo

Un videomaker amatoriale ha ottenuto il suo momento di notorietà filmando un serpente di dimensioni gigantesche. L’animale, lungo 32 piedi (quasi 10 metri), stava muovendosi in solitaria lungo una strada quando è stato avvistato dall’uomo.

Nella breve clip si nota che l’uomo cammina dinanzi al rettile e commenta le sue dimensioni mentre registra il filmato. Ad un certo punto, però, l’intrepido protagonista decide di catturare l’animale e di non limitarsi ad osservarlo. Ed ecco che qualcosa va storto: contro ogni sua previsione, il rettile si ribella ed inizia ad inseguirlo.

L’uomo si è così dato alla fuga per evitare di essere ferito dall’animale incattivitosi. Per sua fortuna, il serpente ha rinunciato ad inseguirlo e si è rifugiato nelle acque di un lago vicino. L’interrogativo, che si sono posti in molti, rimane: si tratta effettivamente di uno dei serpenti più lunghi mai avvistati?

Il video, finito online in data 30 novembre, ha già avuto notevoli visualizzazioni. Molti commenti sono contrari all’operato dell’uomo che ha tentato, senza motivo, di aggredire il rettile il quale- per difendersi- ha giustamente reagito.

Maria Mento