Enorme squalo bianco attacca i sub: immagini da brivido – VIDEO

Go pro riprende il terrificante momento in cui uno squalo bianco sbatte contro la gabbia per immersioni attaccando i sub

Bastano pochi secondi di video per comunicare con lampante evidenza il terrore che due sub hanno provato quando un grosso squalo bianco si è infranto a velocità contro la gabbia da immersione in cui si trovavano, nel tentativo di afferrare un’esca da loro lanciata in mare. Come potete vedere dal video tutto si verifica in una frazione di secondo: i due sub tirano indietro la lenza con attaccata l’esca e lo squalo balza fuori dall’acqua tentando di afferrarla tra le fauci. Non essendoci riuscito, la insegue fino alla gabbia da immersione in cui si trovano i due sub e sbatte con violenza contro le sbarre facendo cadere indietro i malcapitati. Secondo quanto raccontato dai due protagonisti lo squalo è tornato indietro una seconda volta, ma in questo caso è solamente passato accanto alla gabbia senza attaccarli.

Squalo bianco attacca sub: “E’ stato emozionante”

Uno dei protagonisti di questa terrificante avventura è il sub Mattew Klidjian, un appassionato di immersioni e squali che nel corso della sua vita si è trovato in diverse occasioni in presenza di questi temibili predatori. L’incidente si è verificato a largo della costa del Sud Africa (Gansbaai), nella quale si trovava in vacanza proprio per immergersi nelle profondità dell’oceano a largo della costa africana.

Intervistato dal ‘Daily Star‘ l’uomo ha detto: “Lo sto ancora sentendo… l’impatto con la gabbia mi ha fatto cadere all’indietro e sono felice di aver indossato la mia Go pro”, quindi parlando dello squalo ha spiegato come l’attacco possa giungere da un momento all’altro: “Osservandolo dalle profondità del mare sembra che sia quasi sospeso languidamente finché non decide di prendere una direzione e si muove fulmineamente”.