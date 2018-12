Grande Fratello Vip, la madre di Giulia Salemi: “Volevano eliminarla”

Proprio ieri sera, attraverso questo post, vi abbiamo parlato dei provvedimento disciplinare che il “Grande Fratello” è stato costretto a prendere nei confronti di Giulia Salemi. A causare il provvedimento nei confronti dell’influencer è stata la madre Fariba, la quale, la scorsa settimana, ha avuto modo di vedere la figlia. Le due, però, durante il loro incontro, hanno parlato in iraniano e Fariba, consapevole di non essere compresa dal pubblico da casa, ha dato informazioni esterne alla figlia, esortandola a parlare con Francesco Monte della loro storia d’amore, nella Casa del “Grande Fratello Vip”.

Questa “trasgressione” è costata a Giulia il televoto diretto contro il coinquilino Stefano Sala e, successivamente, l’eliminazione dalla Casa. Subito dopo la puntata di ieri sera, Fariba Tehrani, è stata protagonista, durante una diretta Instagram, di un lungo sfogo, durante il quale ha fatto delle rivelazioni piuttosto sconcertanti. Fariba, che in passato ha partecipato a “Pechino Express” proprio con Giulia, ha raccontato che gli autori del “Grande Fratello Vip 3” avevano intenzione di eliminare la Salemi da almeno tre settimane:

“Ilary Blasi ha detto che io sapevo del regolamento. Non è vero, nessuno mi aveva detto del regolamento. Secondo voi se io sapevo del regolamento andavo a danneggiare mia figlia? Mi hanno fatto firmare la liberatoria in tre secondi senza farmi leggere. Da 3 settimane era in giro che gli autori del Grande Fratello volevano fare fuori Giulia Salemi. Vi lascio a voi gente intelligente con cuore la risposta. Qua c’è qualcosa che non va, c’è qualcosa che non mi convince. Hanno danneggiato, rovinato il percorso pulito di mia figlia per il loro gioco. Sono stata strumentalizzata in tutto questo periodo per fare scoop e aumentare lo share. Sono triste e amareggiata. A voi il giudizio ragazzi. Legalmente non si può punire un partecipante al gioco per colpa di terzi. Hanno penalizzato il percorso con una scusa, nessuno mi aveva detto nulla sul regolamento”.

Cosa deciderà di fare il “Grande Fratello”? Risponderà a tali accuse?

