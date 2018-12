Manifestazione Lega a Piazza del Popolo, Salmo risponde a Salvini su Facebook

Interni: Scopri cosa accade Oggi in Italia

Manifestazione Lega a Piazza del Popolo: Salmo Risponde a Salvini

Il prossimo 8 dicembre (questo sabato), la Lega terrà una manifestazione a Piazza del Popolo (Roma). Un evento, quello che si svolgerà nella Capitale, che fino a qualche anno fa non avrebbe avuto una partecipazione consistente, ma che di questi tempi potrebbe avere un seguito decisamente importante. La popolarità del ministro dell’Interno, infatti, è ai massimi storici, a confermarlo non ci sono solamente i sondaggi elettorali, ma anche i numerosi commenti di approvazione che Salvini raccoglie sui social e per le strade. Quest’oggi a “protestare” contro il pubblico comizio della Lega a Piazza del Popolo è stato il cantante sardo Salmo, idolo dei più giovani.

La provocazione di Salmo su Facebook

Il cantante ha deciso di uscire fuori dal coro dei seguaci di Salvini apertamente, postando sul proprio profilo Facebook il fotomontaggio di un volantino promozionale della Manifestazione della Lega a Piazza del Popolo. Nel finto volantino c’è la rappresentazione di un cervello umano sopra il quale campeggia la scritta: “Lui non ci sarà”. A commento del post, il cantante ha aggiunto un’altra provocazione, questa volta diretta agli utenti social che si sarebbero offesi per l’evidente presa in giro: “Dai teste molli sono curioso di leggere i commenti”.

A dire il vero la maggior parte di commenti è di follower del cantante che manifestano la propria solidarietà, elogiandolo per essere stato l’unico artista a prendere posizione sulla manifestazione di Roma. Qualcuno ha provato (forse ironicamente, forse no) a difendere il vice premier dalle accuse di razzismo, sostenendo che le misure adottate sono tese a rafforzare la sicurezza e combattere il commercio dei migranti, ma il commento è stato ignorato dal resto degli utenti che ha continuato a chiedere ai leghisti di ascoltare un altro genere musicale.