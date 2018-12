Michelle Hunziker, look sorprendente: caschetto castano e corto per un giorno

Una delle ultime tendenze, in fatto di look e capelli, è sicuramente l’utilizzo di parrucche ed in questo, almeno in Italia, Ilary Blasi sta diventando una vera pioniera. La conduttrice, per praticità e per apparire sempre diversa, ha deciso di seguire il trend per il quale non c’è bisogno di sottoporre i capelli a continui stress, tra tinture e tagli. Basta indossare una parrucca ed il look è fatto. Cosi’, Ilary, ad ogni puntata del “Grande Fratello Vip 3”, sta sfoggiando chiome sempre differenti: capelli corti, lunghi, medi, biondi, mori.

Ma Ilary non è l’unica ad essersi “convertita” alla moda della parrucca. Un’altra sua famosa ed amatissima dal pubblico, collega ha deciso di stravolgere, almeno per un giorno, il suo viso. Si tratta di Michelle Hunziker. Nelle sue ultime Instagram stories, la presentatrice, che solo pochi giorni fa ha dato la sua disponibilità a condurre nuovamente il “Festival di Sanremo” insieme a Claudio Baglioni, si è mostrata con una parrucca corta e mora. Un bel caschetto castano ad altezza collo che mette in risalto i lineamenti del suo bellissimo viso.

Alla base del cambio look di Michelle c’è stata una vera e propria richiesta da parte delle sue figlie più piccole, Sole e Celeste, bambine di 5 e 3 anni avute dal marito Tomaso Trussardi, le quali hanno chiesto alla madre di indossare la parrucca per un giorno, in modo da poter trascorrere un giorno in tranquillità con lei, senza che quest’ultima venga continuamente riconosciuta e fermata per strada per qualche selfie. L’intento, era, dunque, quello di trascorrere in tranquillità un pomeriggio al parco con la loro mamma e sono state prontamente accontentate. A tal proposito, nelle sue Instagram stories, Michelle ha raccontato:

“Le bambine mi hanno chiesto di mettermi la parrucca così possiamo andare in giro a giocare senza che nessuno mi riconosca. Secondo voi mi riconoscono così?”

Bionda o mora, Michelle è sempre una bellissima donna e, recentemente, ha espresso il desiderio di allargare la famiglia ed avere da suo marito Tomaso un bel maschietto:

“Siamo felici della nostra famiglia e se arriva un altro bebè non può che essere il benvenuto.”

II tanto sperato fiocco azzurro arriverà presto? Glielo auguriamo!

Maria Rita Gagliardi