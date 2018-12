Paura in profondità: squalo morde in testa sub durante una battuta di pesca – VIDEO

Paura in profondità: squalo morde sub in testa

Attimi di vero panico per un gruppo di sub durante una battuta di pesca nelle profondità al largo delle Bahamas, quando uno di loro è stato colpito alla testa da uno squalo bianco facendo temere il peggio. L’accaduto è stato ripreso in diretta da uno dei sub, l’uomo stava cercando di pescare qualche pesce piccolo sui fondali quando, all’improvviso, è stato spostato dal passaggio di uno squalo. L’uomo si è quindi girato a seguire il predatore con lo sguardo ed in quel momento ha visto che uno dei suoi compagni era stato addentato alla testa dal feroce animale.

In preda al panico è riemerso ed ha cominciato ad urlare “Squalo, Squalo” ed ancora “Uno squalo lo ha preso”. L’istante successivo si è rimmerso per controllare come stesse la vittima ed ha notato che il predatore aveva mollato la presa. Insieme agli altri ha aiutato a portare la vittima sulla barca ed insieme si sono tutti allontanati dal luogo dell’attacco. Per fortuna, nonostante la muta da sub si sia colorata di un preoccupante rosso, l’uomo se l’è cavata con qualche ferita superficiale.

Squalo morde in testa sub, il video diventa virale

Passata la paura gli amici hanno messo il video su internet per mostrare la pericolosità delle profondità marine e per esorcizzare la paura provata in quegli interminabili attimi. Il video è diventato immediatamente virale raggiungendo in pochissimo tempo le 130 mila visualizzazioni. Gli utenti però non si sono mostrati solidali con la vittima e gli hanno ricordato che quando si fa pesca subacquea in quelle zone l’attacco di uno squalo è un pericolo da tenere in considerazione.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews