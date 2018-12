Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 4 dicembre 2018

Volete sapere in anteprima quali film e programmi andranno in onda questa sera? Newnotizie vi elenca cosa andrà in onda stasera in tv martedì 4 dicembre sulle principali reti nazionali in chiaro, in prima e seconda serata.

Tanti e interessanti sono i film, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera martedì 4 dicembre 2018 in prima e seconda serata. Su Rai 1 l’amica geniale, tratto dai bestseller di Elena Ferrante, è il racconto di oltre sessant’anni della vita di Elena Greco e Lila Cerullo, migliori amiche e peggiori nemiche. Su Rai 2 va in onda il Ristorante degli Chef, saranno ottanta gli aspiranti chef arrivati da tutta Italia, che nel corso della prima puntata dovranno battersi e superare una serie di prove davanti al giudizio insindacabile di tre chef di fama internazionale.

Cartabianca torna su Rai 3, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. Su Rete 4 Il segreto, Emilia ed Alfonso vengono messi alla prova dal soldato e dagli sgherri del generale, ma fortunatamente la bottiglia con il sonnifero e’ stata sostituita in precedenza.

La Mummia va in onda su Canale 5, dopo essere tornata in vita la principessa egizia Ahmanet cerca di riacquistare i suoi poteri oscuri e demoniaci per lanciare una maledizione su tutta l’umanità. Su Italia 1 va in onda Le Iene Show, ogni martedì al timone del programma ci sono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band. Di martedì torna in onda su La7, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Su Tv 8 va in onda Tartarughe Ninja, i 4 fratelli cercheranno di salvare la città dall’oscurità e dai diabolici piani di Shredder.

Su Iris va in onda Uomini e cobra, il bandito Pitman nasconde la refurtiva e si libera dei suoi complici dopo una sanguinosa rapina. L’uomo viene però preso dallo sceriffo Lopeman ma riesce ad evadere. Shame va in onda su Cielo, Brandon si innamora della collega Marianne, dovrà quindi controllare la sua ossessione per la pornografia, per la lussuria e il piacere. Le cose si complicano quando la donna ospita in casa la sorella Sissy.

Stasera in TV, martedì 4 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – L’amica geniale – Le metamorfosi

23:35 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Il Ristorante degli Chef

23:25 – Alle Origini della Bontà

Rai 3

21:15 – Cartabianca

00:00 – TG3 Linea Notte

Rete 4

21:25 – Il segreto

23:22 – Venuto al mondo

Canale 5

21:21 – La mummia

23:21 – Matrix

Italia 1

21:25 – Le Iene Show

01:11 – Undateable – C’era una cucciolata al bar

La 7

21:15 – Di Martedì

01:00 – Otto e mezzo

Tv 8

21:30 – Tartarughe Ninja

23:15 – X Factor 2018

Iris

20:59 – Uomini e cobra

23:28 – Sfida nella valle dei Comanche

Cielo

21:15 – Shame

23:15 – Colombia: l’altra faccia del piacere

Stasera in TV, martedì 4 dicembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

La mummia (Canale 5): Durante un conflitto a fuoco con i ribelli un gruppo di militari in missione in Iraq s’imbatte in una cripta inesplorata nelle profondità del deserto.I soldati, senza volerlo, risvegliano la principessa egizia Ahmanet, la donna era stata mummificata viva. Dopo essere tornata in vita la mummia cerca di riacquistare i suoi poteri oscuri e demoniaci per lanciare una maledizione su tutta l’umanità…

Tartarughe Ninja (Tv 8): New York ha bisogno di alcuni eroi per essere salvata dall’oscurità, hanno tutti paura di Shredder e del suo Foot Clan. A scoprire i diabolici piani di Shredder ci penseranno 4 fratelli usciti dalle fogne, le tartarughe Ninja.

Uomini e cobra (Iris): Il bandito Pitman, a seguito di una rapina, fa sparire i suoi complici e nasconde la refurtiva in una fossa di serpenti a sonagli. L’uomo viene però preso dallo sceriffo Lopeman, in carcere diventa presto il capo dei carcerati. Il bandito riesce a corrompere il direttore, questo però viene ucciso. Pitman riesce ad evadere…