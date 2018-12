Terrore in mare: pescatori alla deriva circondati da un enorme squalo bianco

Hanno vissuto uno dei momenti più spaventosi della loro vita, dispersi in mare e circondati da un enorme squalo bianco. E’ un’avventura che ricorderanno per sempre quella che ha coinvolto due pescatori in apnea nel nuovo Galles del Sud: Trevor Ketchion e Dylan Briggs hanno infatti perso il contatto con la loro imbarcazione durante una battuta di pesca e, cercando di attirare l’attenzione per poter essere salvati, si sono ritrovati a fare i conti con un esemplare di squalo bianco enorme che li ha raggiunti iniziando a nuotare loro attorno.

Incontro con lo squalo in mare aperto

Una scena, quella del terrificante incontro avuto con il predatore, che sono anche riusciti a filmare, vincendo il panico e l’adrenalina alle stelle: i due pescatori hanno spiegato che il padre di Dylan stava governando la barca e che hanno deciso di raggiungere una scogliera chiamata Nine Mile. Ma, hanno aggiunto, “abbiamo fatto una deriva e lui è venuto a prenderci, ma poco dopo è successo di nuovo e il padre di Dylan ha perso traccia di dove ci trovavamo”.

Il racconto dei due pescatori

I due pescatori hanno allora cercato di attirare l’attenzione sventolando una delle loro pinne in aria, utilizzandola per riflettere la luce del sole, e contemporaneamente schizzando acqua, nel tentativo di farsi notare. Il metodo non ha però funzionato, attirando invece l’attenzione di uno squalo: è stato Trevor ad accorgersene mettendo la testa sott’acqua e notando la sagoma minacciosa dell’enorme esemplare che nuotava sotto la coppia. A quel punto ha urlato all’amico, “squalo! c’è uno squalo”. I loro schizzi hanno trasformato i due pescatori in prede: ma fortunatamente sul posto è intervenuto un elicottero della Westpac Life Saver Rescue che li ha tratti in salvo. “Se non fosse stato per loro – ha confermato Trevor – probabilmente non saremmo qui”.