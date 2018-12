Tragedia sulla provinciale: Marco finisce fuori strada con l’auto e muore

Il giovane Marco Mele (31 anni) ieri notte si trovava sulla strada provinciale Palata diretto verso casa a San Matteo della Decima. Giunto all’altezza di Crevalcore (piccolo comune in provincia di Bologna), il giovane ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, è uscito fuori strada e la sua auto (una Citroen Xsara Picasso) si è ribaltata diverse volte nei campi adiacenti. L’incidente, secondo quanto riferito dalle fonti locali, si è verificato alle 3:00 del mattino, al momento non è stata ancora appurata la dinamica dell’accaduto, ma pare che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto nel sinistro.

Tragedia sulla provinciale: i soccorsi non hanno potuto fare niente per salvarlo

L’intervento del personale del 118 sul luogo dell’incidente è stato quasi immediato. I paramedici hanno provato a rianimare il giovane, ma le ferite causate dal violento incidente erano troppo gravi ed alla fine si sono visti costretti a dichiararne il decesso. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri che si sono occupati di effettuare i rilevamenti utili a determinare la dinamica del sinistro. Sul tratto non c’erano tracce di detriti di altre auto né segni di pneumatici sull’asfalto, tali evidenze fanno pensare che l’incidente possa essere stato causato da un improvviso malessere o da improvvisa stanchezza. Per accertare che non si sia trattato di un malessere, verrà probabilmente richiesta un’autopsia sul cadavere, ma per il momento non ci sono conferme in tale direzione.