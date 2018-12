Cina, figlio porta sulle spalle la madre paralizzata per 15 anni

In un mondo dove ormai non ci si stupisce più di nulla e certi valori sono sfumati, questa storia ha già fatto il giro del mondo ed è stata ripresa dai maggiori quotidiani online del panorama internazionale, lasciando gli internauti completamente senza parole (in senso buono questa volta). Ciò che ha fatto questa persona infatti ha davvero dell’incredibile: il 37enne cinese Wang Xianqiang da ben 15 anni gira di città in città cercando lavoro a piedi. Ma non è tutto: il ragazzo infatti viaggia portando sulle spalle la madre paralizzata (la signora Tian Jinggui). Ha rinunciato a tutto pur di accudire la mamma malata, dopo che il padre è morto nel 2003.

Wang non ha trovato altro che lavoretti saltuari che non hanno migliorato la sua situazione economica; visto che la madre soffre terribilmente il mal d’auto non ha avuto altra scelta che viaggiare a piedi in cerca di una prospettiva di vita stabile.

In tutti questi anni infatti ha ricevuto anche più bassi rispetto agli standard cinesi pur di avere un orario flessibile che gli permettesse di preparare il pranzo per entrambi e portarla a fare una passeggiata. Nessuno ha mai avuto dubbi che la donna fosse tutto il suo mondo.

Nonostante questo nel 2015 la fabbrica di abbigliamento che lo aveva assunto è fallita dopo pochi mesi e i due sono tornati nel loro villaggio natale dove ora finalmente riceve sussidi dal governo e un lavoro da netturbino. E’ scattata anche un’asta online per raccogliere fondi con l’intento di acquistare una sedie a rotelle per la vecchia signora. I due riceveranno anche un casa sovvenzionata dal Governo e dopo tanti anni finalmente hanno trovato la pace e una stabilità economica.

E’ una storia toccante che ci tocca il cuore nel profondo; allora c’è ancora un pizzico di umanità e sentimenti positivi nella società odierna.

Simone Ciloni