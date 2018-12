Furgone si scontra con un camion in autostrada: il terribile incidente causa una vittima

Terribile incidente in autostrada: scontro tra furgone e camion

Tragedia questa mattina sul tratto autostradale della A4 compreso tra Venezia Est e Roncade che conduce in direzione di Trieste: un furgone ed un camion sono entrati in contatto intorno alle 8:30, uno scontro che ha condotto alla morte dell’autista del furgone. Al momento non è chiara la dinamica dell’accaduto, l’unica cosa certa è che lo scontro non è avvenuto frontalmente, bensì si è trattato di un tamponamento da dietro. Possibile dunque che l’autista del furgone non si sia accorto in tempo di dover frenare, che abbia accusato un malore alla guida o che sia stato vittima di un guasto meccanico. Tutte ipotesi, queste che sono al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta sul luogo del sinistro per effettuare i rilevamenti necessari alla ricostruzione della dinamica.

Terribile incidente in autostrada: l’arrivo dei soccorsi e le conseguenze sul traffico

Il tamponamento tra il camion ed il furgone ha bloccato la regolare circolazione del traffico. Una volta segnalato l’incidente dagli automobilisti, la Polizia Stradale si è occupata di delimitare la zona e deviare il traffico in eccesso per consentire ai soccorritori di giungere con maggiore celerità. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul luogo del sinistro, però, per l’autista del furgone era troppo tardi, l’uomo infatti (le cui generalità non sono state rivelate per rispetto della privacy) era già morto a causa delle violente ferite riportate e ne hanno potuto solamente dichiarare il decesso. Terminate le operazioni di soccorso, la corsia in cui si è verificato l’incidente è rimasta chiusa al traffico, rallentando la normale circolazione ma non bloccandola del tutto. Come conseguenza di tale restringimento si è formata una fila di circa un chilometro intorno alle 9:30. Successivamente il traffico ha ripreso a scorrere normalmente.