Natale in Casa Reale: la Royal Family fa l’albero ma commette un grave errore (per la cabala)

La Royal Family fa l’albero di Natale, ma commette un errore

L’atmosfera natalizia ha contagiato anche la famiglia reale inglese. In queste ore i fan della Royal Family guardano estasiati le decorazioni e gli addobbi che abbelliscono i tre splendidi alberi di Natale posizionati all’interno della Marble Hall di Buckingham Palace. Tutti sono concordi sulla bellezza e l’eleganza delle decorazioni, ma non tutti quanti plaudono all’iniziativa, poiché sarebbe stata posta in essere prima di quando l’etichetta impone.

A spiegare l’errore commesso dalla Royal Family è l’esperto di etichetta William Hanson, il quale, intervistato dal ‘Fabolous Online‘, ha dichiarato: “C’è una correlazione, penso, tra quanto sia sofisticata un’abitazione e quando dev’essere addobbato l’albero”. Questa premessa serve all’esperto per spiegare che secondo tradizione c’è un giorno preciso per mettere le decorazioni natalizie: “Generalmente potremmo dire dal 17 in avanti, secondo la Chiesa Britannica”. Le decorazioni, dunque, sarebbero state messe troppo in anticipo, fatto che secondo l’esperto causa anche un’effetto di assuefazione in chi le osserva, togliendo fascino alle decorazioni prima che sia giunto il Natale: “Penso inoltre che mettere le decorazioni così presto possa annoiare prima dell’arrivo del Natale”.

La Royal Family e la tradizione di mostrare l’albero di Natale

La tradizione della Royal Family di condividere l’albero di Natale con i sudditi è piuttosto recente, la prima volta venne fatto dalla Regina Charlotte, consorte di Re Giorgio III nel XVIII secolo. L’usanza si è perpetrata negli anni successivi, ma divenne popolare solamente nel 1800 quando la Regina Vittoria la rese un’usanza fissa. Da quel giorno in poi, ogni anno i reali d’Inghilterra mostrano ai sudditi le decorazioni dei propri alberi, un gesto di comunanza con il resto del popolo che simbolicamente testimonia l’adesione alle festività natalizie dei sovrani.