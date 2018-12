Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 5 dicembre 2018

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 5 dicembre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Stasera in TV, mercoledì 5 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Miracoli dal cielo

23:25 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – L’ispettore Coliandro – Caccia grossa

23:20 – Lo chiamavano Jeeg Robot

Rai 3

21:15 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – CR4 La repubblica delle donne

00:10 – Piccole luci

Canale 5

21:21 – A Natale mi sposo

23:22 – Paolo Borsellino

Italia 1

21:25 – Harry Potter e i doni della morte: Parte II

23:55 – Riverdale – Anatomia di un omicidio

La 7

21:15 – Gazzetta Sports Awards

23:15 – Ogni maledetta domenica

Tv 8

21:25 – X Factor 2018

23:40 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate

Cielo

21:15 – Terremoto 10.0

23:05 – Sex Mundi

Iris

21:00 – Arma letale

23:21 – Ballistic

Stasera in TV, mercoledì 5 dicembre: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Miracoli dal cielo (Rai 1): Christy e Kevin vivono insieme alle loro figlie in Texas, una di loro soffre di rara disfunzione intestinale per la quale non c’è una cura. Le sue condizioni ben presto diventano disperata, Christy inizia a perdere la fede ma all’improvviso avviene un evento che la medicina non riesce a spiegare.

A Natale mi sposo (Canale 5): Il sogno di Gustavo è quello di diventare un grande chef internazionale, con l’aiuto del figlio si occuperà del catering per il matrimonio a Saint Moritz di una coppia del jet set. Il figlio è però innamorato della futura sposa, farà quindi di tutto per impedire il matrimonio.

Harry Potter e i doni della morte: Parte II (Italia 1): Harry, Hermione e Ron sono riusciti a recuperare la Coppa di Tassorosso, cercheranno quindi di tornare alla scuola di Hogwarts tramite un drago. Prima dello scontro finale con Voldemort, dovranno distruggere gli Horcrux rimasti.

Terremoto 10.0 (Cielo): Los Angeles è minacciata da una serie di terremoti, una scienziata di nome Emily si convince che un pericolo terromoto distruggerà l’intera città. Insieme all’ingegnere Jack, cercherà di spostare l’epicentro in una zona meno popolata per salvare la vita di milioni di persone.