Gigantesco stormo di uccelli vola sopra una Chiesa, la fine del mondo è giunta?

Il video di un anonimo cameraman amatoriale ci mostra uno strano fenomeno naturale nei pressi di una chiesa in Lousiana (Stati Uniti). La prima cosa che si nota nel filmato è che il cielo della notte è reso minaccioso da nubi e che la visibilità è scarsa a causa della nebbia. Sembra semplicemente una notte d’inverno poco piacevole da passare all’aperto, ma dall’inquadratura presto si riesce a vedere qualcosa di veramente insolito: nel cielo che sovrasta la chiesa ed il giardino antistante, dove si trova l’albero di Natale adornato in vista delle festività natalizie, uno stormo gigantesco di uccelli (sembrano corvi) gira in circolo. Lo stesso cameraman attira l’attenzione delle persone che sono in quel momento con lui dicendo loro “Guardate, guardare quei corvi”. Poi cerca di inquadrarli meglio e filma con la telecamera lo strano comportamento di quei corvi che nell’immaginario collettivo riporta il pensiero al capolavoro di Hitchcock ‘Uccelli’, o al più recente ‘Omen – Il Presagio’.

Il gigantesco stormo di uccelli ed i tornado

A condividere il filmato sul proprio canale Youtube ci ha pensato l’amante delle cospirazioni ‘MrMBB333‘, il quale lega lo strano comportamento dei volatili ai tornado che qualche ora prima avevano colpito una regione degli Stati Uniti centrali distante solo 200 miglia da dove si è verificato l’insolito assembramento di corvi. Il video è stato visto da circa 40.000 persone, alcune delle quali hanno commentato con sgomento le immagini. Alcuni hanno semplicemente citato i film di cui sopra, mentre altri sono andati più sul biblico sostenendo che questo, insieme ai tornado fuori stagione, possa essere un segnale dell’imminente apocalisse: “Ci avviciniamo al giorno del giudizio” e “Dio sta arrivando” sono solo due dei commenti in tal senso.