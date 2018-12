Toscani insulta Salvini e la Meloni: “È ritardata, brutta e volgare”. E lei risponde così

Toscani insulta Salvini e Meloni

Oliviero Toscani non perde mai occasione di far parlare di sè, specialmente se si tratta di esprimere opinioni politiche, e soprattutto volgari ed offensive.

A La Zanzara, a Radio24, Oliviero Toscani ha pronunciato delle parole molto discutibili dove attacca la Meloni per l’aspetto fisico. “Giorgia Meloni? Poveretta, lei è una ritardata. E’ brutta e volgare, mi dà fastidio la sua estetica. E’ proprio fastidiosa e quindi tutto ne risente, anche l’estetica” ha detto Toscani.

La risposta della Meloni

“Il radical chic (con tessera Pd in tasca) Oliviero Toscani, fotografo di Benetton dice alla trasmissione “La Zanzara” che io sono “brutta e volgare”, che “gli dà fastidio la mia estetica” e che “sono ritardata” scrive su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia.

“Non risponderei a qualcuno che disistimo così profondamente, se non ci fossero in queste poche parole svariate forme di razzismo viscerale. Razzismo contro le donne, costrette, indipendentemente da ciò di cui si occupano, a dover rendere conto del loro aspetto fisico. E, molto peggio, razzismo verso il dramma di chi soffre di disturbi psichici. Voglio dire che sono profondamente fiera che la mia presenza dia fastidio a una persona così miserabile”.

“Per fortuna ci sono gli stranieri”

Le sparate di Olivieri però vanno oltre, a sfondare la barriera del trash. “Che fine farà Salvini? Più vai in alto, più la tua caduta sarà rovinosa. Quindi, stia attento. In Europa lui non ha questa grande reputazione. Non gliene frega niente, ma per fortuna c’è l’Europa, ragazzi. Cosa fai con questi 4 coglioni di nazionalisti italiani? Per fortuna ci sono gli stranieri, che mi hanno insegnato tutto, mi hanno fatto conoscere rock ‘n’ roll e i blue jeans” commenta il fotografo di casa Benetton. Dimostrando ancora una volta che l’interesse in questo caso non è dialogare, ma semplicemente far parlare di sè. Meglio se facendo sfoggio di poca delicatezza e di una buona dose di sessismo.