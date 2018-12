Celebrity Deathmatch: nel 2019 i vip tornano a picchiarsi sul ring di Mtv

Celebrity Deathmatch torna a partire dal 2019: i vip saliranno nuovamente sul ring

Era il 1998 quando Mtv, emittente musicale americana, invadeva le nostre televisioni con un format semplice e vincente: una serie di programmi dedicati alla musica, videoclip a rotazione libera, e programmi per gli adolescenti. Tra le tante iconiche trasmissioni che Mtv ha trasmesso nel nostro Paese, quelle che più di tutti ha colpito l’immaginario collettivo è stato sicuramente ‘Celebrity Deathmatch‘.

Nel programma si assisteva a degli scontri tra celebrità del mondo dello spettacolo che sfogavano la propria rabbia contro l’avversario in un combattimento feroce e letale, il tutto commentato con dissacrante ironia da due commentatori a bordo ring come negli incontri di Wrestling (fulcro della parodia sullo spettacolo amato dagli americani). Lo spettacolo era cruento, ma nessuno dei vip saliti sul ring è stato veramente maltrattato, si trattava infatti delle loro riproduzioni in plastilina. Sebbene il programma incontrasse il favore del pubblico al termine della quarta stagione (dopo 75 episodi), il programma è andato fuori produzione nel 2002.

Celebrity Deathmatch torna su Mtv

Da quel momento in poi i dirigenti del network americano hanno annunciato in un paio di occasioni l’intenzione di riprendere la produzione del programma ed in effetti sono state trasmesse altre due stagioni nel 2005 e nel 2007 su Mtv 2, ma senza ottenere il successo che avevano avuto le precedenti serie. Il fallimentare tentativo di rilancio ha convinto i dirigenti a mettere in pausa il programma, almeno fino ad oggi.

Il presidente di Mtv, Chris McCarty, ha infatti annunciato che una nuova stagione del programma verrà trasmessa a partire dal 2019. Il dirigente si è detto molto contento di questo ennesimo rilancio poiché ritiene ‘Celebrity Deathmatch’: “Il ‘meme’ prima dell’epoca dei ‘meme'”, inoltre sostiene che: “L’attenzione verso il format in questi anni non è mai calata”, e conclude dicendo che è giusto ridare al pubblico la possibilità di guardare un programma tanto amato: “Riportiamo la cultura pop dove dev’essere: al centro del ring”.