Manovra 2019, tutto da rifare: si torna alla commissione di bilancio per Quota 100

Manovra 2019, tutto da rifare: ritorno alla commissione di bilancio per quota 100

Anche oggi non si arriva all’approvazione della nuova versione della manovra 2019. Il governo giallo-verde ha accettato di modificare ulteriormente la legge di bilancio 2019 per non incorrere nel rischio di subire la procedura d’infrazione del patto di stabilità dall’Unione Europea. In questo momento il premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Giovanni Tria ed i vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono in riunione per discutere delle modifiche da apportare. Nel frattempo, però, le tempistiche sulle modifiche si allungano visto che oggi la Camera ha accettato a maggioranza piena il ritorno in commissione di bilancio della manovra, al fine di correggere 18 commi in cui c’erano errori di calcolo sui fondi da stanziare per i provvedimenti.

Quota 100 e Iva agevolata per i trattamenti benessere

A spiccare tra i provvedimenti da mettere sotto esame sono quello sull’Iva agevolata al 10% per i trattamenti benessere e, soprattutto, la riforma della legge Fornero (la così detta quota 100). La quota 100 scritta sull’ultima versione della manovra prevedeva la diminuzione dei fondi stanziati di un milione di euro a partire dal 2019, adesso invece si dovrebbe tornare alle cifre concordate sin dalla prima versione: 6,7 miliardi per il 2019 e 7 miliardi a partire dal 2020 fino al 2023. Sostanzioso l’errore di calcolo sull’iva riguardante i trattamenti per il benessere del corpo che verrebbe a costare 30 milioni di euro e non un milione di euro come previsto. I recenti sviluppi hanno creato tensioni anche nei mercati azionari, dove i titoli di stato continuano ad essere sotto pressione ed il differenziale tra Btp e Bund è tornato ad aumentare: stando all’ultimo rilevamento lo spread è giunto infatti a quota 297 punti.